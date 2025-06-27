Antalya'da Tüfekle Ölü Bulunan Genç Kadının Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Antalya'da Tüfekle Ölü Bulunan Genç Kadının Davası

Antalya\'da Tüfekle Ölü Bulunan Genç Kadının Davası
27.06.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düriye Çiğdem K.'nin ölümünde eşi beraat etti, ailesi karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Antalya'da 26 yaşındaki Düriye Çiğdem K.'nin tüfekle ölü bulunmasına ilişkin davada eşi Hüsamettin K. ilk duruşmada beraat ederek tahliye edildi. Ailesi, genç kadının hayat dolu olduğunu ve intiharına inanamadıklarını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi. Anne Dudu Karacan, "Benim kızım intihar edecek biri değildi" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat sabahı 26 yaşındaki Düriye Çiğdem K., evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Eşi Hüsamettin K., sabah eve geldiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sehpa üzerinde, el yazısıyla yazıldığı değerlendirilen ve intihara işaret eden bir mektup bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsamettin K.'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Mektup üzerinde sanığın parmak izinin bulunduğu, ancak el yazısının maktule ait olduğunun kriminal raporla belirlendiği belirtildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'da görülen ilk duruşmada savcılık, sanığın suçu işlediğine dair şüpheden uzak, kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat mütalaası sundu. Mahkeme heyeti, Hüsamettin K.'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi.

"Evliliği ölüm için mi seçti?"

Duruşmanın ardından konuşan anne Dudu Karacan, kızının intihar ettiğine inanamadığını belirterek yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "14 Şubat sabahı eşim iş yerine gittiğinde bir arkadaşından telefon geliyor. 'Kızınız, damadınız kavga etmiş çok büyük bir şekilde. Gelir misiniz?' diyor. Eşim beni aradı, 'Kızı arar mısın' dedi. Aradım, telefon açılmadı. En sonunda biri çıktı telefona, gelmemiz gerektiğini söyledi. Eşim geldi, kızımızı da aldık, beraber gittik. Gittiğimizde jandarma, olay yeri inceleme, ambulans herkes oradaydı. Bizden 10 dakika sonra savcı geldi. Olay bitmiş, benim kızım bitmiş."

Kızının henüz 5 buçuk aylık evliyken vefat ettiğine dikkat çeken Karacan, "Beş buçuk aylık evliydi benim kızım. Bu arada ne yaşadı, neyi yaşadı? Benim kızım hayat dolu bir insandı. Ufak tefek şeylerden kendini mutlu eden bir insandı. Evliliği ölüm için mi seçti? Beş buçuk ayda ne yaşadı? İnsan, evliliği yaparken, beş buçuk ay sonra 'annem babam gelsin cenazemi alsın' mı der?" üzüntüsünü dile getirdi.

Kızının kişiliğine de vurgu yapan Karacan, "Kızım hayvanları seven, insanları seven, çocukları seven, yaşam dolu bir insandı. Arkadaş çevresine de sorabilirsiniz. Böyle kişiliğe sahip değildi. Bu beş buçuk ayda ne yaşadıysa bu noktaya nasıl geldiyse araştırılsın istiyorum " diye konuştu.

"Bu işin peşini bırakmayacağım"

Baba Ekrem Karacan ise, "Mahkemeye büyük ümitlerle gitmiştik. Çok kısa süren bir mahkeme tek celsede bitti. Bize 'şikayetçi misiniz' diye sordular. 'Şikayetçiyiz' dedik" dedi.

Olayı öğrendikleri anı anlatan Karacan, "14 Şubat sabahı işe gitmiştim. Sual etme işi yapıyorum. Saat 9-10 civarı bir arkadaşım arayıp kızımla damadımın kavga ettiğini söyledi. Sesi pek iç açıcı değildi. 'Bana gerçekleri söyle, ne oldu?' dedim. 'Gel' deyip kapattı. Eşim, küçük kızım, üçümüz birlikte gittik. Jandarma orayı sarmıştı. Bizi içeri bile almadılar. Jandarmayla konuşurken kızımın öldüğünü söylediler. 'Başınız sağ olsun' dediler. Biz zaten orada bittik" ifadelerini kullandı.

Baba Karacan, şöyle devam etti: "Bir kızım kaldı geriye. Gözüm gibi bakıyorum. Ama ne yapalım? Çok büyük acılar yaşadık. Allah düşmanıma bile yaşatmasın. Kimseye yaşatmasın. Ağlamakta gözümüzde yaş kalmadı. Ben toprağa girinceye kadar bu işin peşini bırakmayacağım."

"İstinaf süreci başladı"

Mağdurun avukatı Erdem Ateş, kararın ardından yaptığı açıklamada, "İddianame, kadına ve eşe yönelik kasten öldürme nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet sistemiyle açıldı. Savcı beraat mütalaası verdi. Biz yazılı savunmamız için süre istedik ancak reddedilerek beraat kararı verildi" dedi.

Kararın istinafa taşındığını belirten Ateş, "Acele bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Bölge adliye mahkemesinden bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi, içerikleri yoğun bir dosya" diye konuştu.

Ateş son olarak, "Adli tıp profesörleri ve ağır ceza alanında çalışan hocalarımızla birlikte cevap dilekçemizi hazırlıyoruz. Çiğdem geri gelmeyecek ama en azından bu sadece bu dosya değil, tüm kadınlar için de önemli bir süreç" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkeme, antalya, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Tüfekle Ölü Bulunan Genç Kadının Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:50:35. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Tüfekle Ölü Bulunan Genç Kadının Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.