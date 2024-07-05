Antalya'da Turunç Masa, 21 Bin 728 Çağrıya Cevap Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Turunç Masa, 21 Bin 728 Çağrıya Cevap Verdi

Antalya\'da Turunç Masa, 21 Bin 728 Çağrıya Cevap Verdi

Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi olan Turunç Masa, Haziran ayında 21 bin 728 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

05.07.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi olan Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, Haziran ayında 21 bin 728 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezinde haziran ayında telefonlar hiç susmadı. Her 2 dakikada bir telefonun çaldığı çağrı merkezi, Haziran ayında 21 bin 728 telefonu cevapladı. 17 kişinin çalıştığı 7 gün 24 saat ulaşılabilen merkez, çağrılardan 11 bin 352'sini kayıt altına alarak başvuru haline getirdi.

Turunç Masa, geçen ay diğer kanallarla birlikte 13 bin 661 başvuru aldı. Çağrı merkezi, yüzde 83.1'lik payla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği iletişim aracı olurken onu bin 729 başvurunun kabul edildiği web, mail ve CİMER kanalları takip etti. Başvuruların çözüme ulaştırılmasında memnuniyet oranı ise yüzde 93.7 oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'nın Türkiye'nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunu söyledi. Turunç Masa'nın ilçe sakinlerine kamu hizmetlerini eşit şekilde ulaştırmakta belediyenin en önemli gücü olduğunun altını çizen Başkan Uysal, 10'uncu yılına giren projenin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarıyla iç içe olduğunu söyledi.

Kasım 2014'ten bu yana uygulamada olan Turunç Masa, başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor. Turunç Masa, ilçe sakinlerinin belediyeye doğrudan ulaşmasını sağlıyor, Muratpaşa'nın nabzını tutuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Turunç Masa, 21 Bin 728 Çağrıya Cevap Verdi - Son Dakika

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