Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi - Son Dakika
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Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

23.04.2022 16:14
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan ortaokul öğrencisi Şerife Özbek, bu özel günde çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesi talimatını verdi.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan ortaokul öğrencisi Şerife Özbek, bu özel günde çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesi talimatını verdi.

Vali Ersin Yazıcı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde İnönü Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Şerife Özbek'i bir günlüğüne makam koltuğuna oturttu. Temsili göreve gelir gelmez Özbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı telefonla arayarak 'çocukların polis aracıyla gezdirilmesi' talimatı verdi. Talimat sonrası polisler tarafından araçlara alınan çocuklar şehir turuna katıldı.

Gezinin ardından görevliler çocuklara, günüm önemine binayen çeşitli hediyeler takdim etti. - ANTALYA

Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi
Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi

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23 Nisan, Antalya, Özbek, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da vali koltuğuna oturan öğrenci, çocukların polis araçlarıyla gezdirilmesini istedi - Son Dakika
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