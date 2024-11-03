Antalya'da Vatmanlara AB Standartlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Vatmanlara AB Standartlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi Verildi

Antalya\'da Vatmanlara AB Standartlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Ulaşım AŞ, raylı sistemlerde çalışan 119 vatmana uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi verdi. Eğitim programı ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

03.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:14
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Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım AŞ, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kent içinde raylı sistem kullanan vatmanlara, Avrupa Birliği standartlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi kazandırdı. Ulaşım AŞ bünyesinde hizmet veren 119 vatman, AB standartlarında belge sahibi oldu

Antalya'nın kent içi raylı sistemlerinde görev yapan 119 vatman, eğitimlerini tamamlayarak İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eğitim ve Belgelendirme Şefliği (UGETAM) tarafından düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarı gösterdi ve uluslararası geçerliliği olan MYK belgesi almaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgeleri, Antalya Ulaşım AŞ'nin Kepez yerleşkesinde düzenlenen törende vatmanlara takdim edildi.

Hafif Raylı Sistemler İşletme Müdürü Gönen Aksoy ve Sistem Kalite ve Emniyet Müdürü Kaan Sarı'nın öncülüğünde başlatılan eğitim ve belgelendirme programının önemine değinen Antalya Ulaşım AŞ Genel Müdürü Melih Dipova, "Antalyalılar'a en iyi hizmeti sunmak ve hizmet kalitemizi dünya standartlarına yükseltmek için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. 50 kilometrenin üzerinde raylı sistem ağımız mevcut ve yolcularımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için Avrupa Birliği standartlarındaki eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

İBB UGETAM Genel Müdürü Sema Akça Oflas da, " Türkiye'nin birçok şehrinde raylı sistemlerde belgelendirme çalışmaları yürütüyoruz. Antalya Ulaşım AŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği neticesinde, sınavda başarılı olan tramvay sürücülerini Avrupa standartlarında belge sahibi yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Vatmanlara AB Standartlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi Verildi - Son Dakika

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