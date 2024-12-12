Antalya'da Vatoz Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Vatoz Kurtarıldı

Amatör balıkçılar, Lara Sahili'nde oltaya takılan vatozu denize geri bıraktı.

12.12.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da oltaya takılan vatoz, denize bırakıldı

Yarım saatlik uğraşla kıyıya çektikleri balık vatoz çıttı

ANTALYA - Antalya'nın Lara Sahili'nde olta ile balık tutan amatör balıkçıların oltasına vatoz balığı takıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara Sahili'nde kıyıdan olta ile balık tutan amatör balıkçıların oltasına vatoz balığı takıldı. Yaklaşık yarım saatlik uğraş ile kıyıya çıkartılan vatoz balığını gören vatandaşlar büyüklüğü karşısında hayrete düştüler. Yakalanma anlarını cep telefonu ile kaydedilen ve kuyruğundaki dikenin zehirli olduğu öğrenilen İnek Burunlu Vatoz (Rhinoptera Bonasus) olarak bilinen vatozun yaklaşık 5-10 kilogram arasında olduğu tahmin edilirken balıkçılar tarafından üzerindeki olta iğnesi çıkartıldıktan sonra tekrar denize bırakıldı.

"Bayağı bir mücadele ettik"

Oltasına vatozun takıldığı Enes Kızılsekili isimli amatör balıkçı, boş zamanlarında stres atmak ve vakit geçirmek için balık tutuğunu belirterek, "Oltayı attıktan sonra bir yakalama sesi geldi. Bayağı bir mücadele ettikten sonra balığı dışarı çıkardık. Daha önce vatoz görmüştüm ama bu faklı bir vatozdu, kafa yapısından değişik geldi bana, o anki heyecan anlatılmaz yaşanır" dedi. Sahil bölgesine yakın deniz dibindeki açık bölgelerde ve kumlu deniz dibine yakın yerlerde yaşayan iğneli vatozlar, tipik olarak derinliği 60 metreden daha derin olmayan sığ sahil sularında bulunuyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Hayvanlar, Antalya, Yerel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Vatoz Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:54 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takipten çıktı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 23:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Vatoz Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.