Antalya\'da Yaşlı Kadın Elektriksiz ve Susuz Metruk Binada Yaşıyor

Yerel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hülya Çukur, ev sahibinin evi satmasının ardından zor günler yaşamaya başladı. Yeni bir ev bulma vaadiyle çıktığı yolda, gösterilen evin sahibi tarafından reddedilince gece yarısı ortada kaldı. Çukur, yanında kimse kalmayınca, penceresi ve kapısı olmayan eski bir benzin istasyonuna sığınmak zorunda kaldı. Beş aydır elektriksiz ve susuz bir şekilde yaşam mücadelesi veren kadın, sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Eski ev satıldı, yeni ev hayal kırıklığı oldu

8 yıldır Döşemealtı'nda bir evde kirada oturan Çukur, ev sahibinin evi satacağını söylemesi üzerine taşınmak zorunda kaldı. Ev sahibiyle birlikte yapılan araştırmada, Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde bir ev bulundu. Ancak eşyalarını yükleyip eve geldiğinde, ev sahibi "Bu eşyaları eve sokmam" diyerek Çukur'u kabul etmedi. Gece ortada kalan yaşlı kadın, eski ev sahibinin de desteğini çekmesiyle yalnız kaldı. Çukur, son çare olarak Bağdemağacı'nda gördüğü penceresiz ve kapısız bir benzin istasyonuna sığındı.

"Elektriksiz ve susuz çaresiz kaldım"

Hülya Çukur, 5 aydır metruk binada yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, "Gece vakti kamyon şoförünün yardımıyla eşyalarımı bu binaya taşıdım. Üç ay boyunca dışarıda kalan eşyalarım çürüdü. Soğuktan korunmak için eski bir soba kurdum, çalı çırpı toplayarak ısınmaya çalışıyorum. Elektrik ve su olmadan burada hayatta kalmaya çalışıyorum" dedi.

"Yardım için kapı kapı dolaştım"

Çukur, yardım için birçok kuruma başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Belediyeye, kaymakama ve muhtarlığa gittim, kimse yardımcı olmadı. Huzurevine gitmemi teklif ettiler ama hasta olan oğlumu bırakacak yerim yok. Üç gün önce o da evi terk etti, nerede olduğunu bilmiyorum. Çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum."

Belediyenin kaldığı yerin boşaltılmasını istemesi üzerine ne yapacağını bilemediğini söyleyen Çukur, "Burası belediyeye ait eski bir iş yeriymiş, ihaleye verilmiş. Beni buradan çıkarmak istiyorlar ama gidecek yerim yok" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - ANTALYA