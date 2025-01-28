Antalya\'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Elmalı Gölova Mahallesi Müren Yaylası yolunda Gölova, Karaköy, Özdemir ve Ovacık mahallelerinin yaz kış ortak kullandığı 7 kilometrelik yayla yolunda genişletme çalışmaları yapılıyor.

Yayla yollarında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı Gölova mahallesinde çalışmalarına devam ediyor. Küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgede çobanların yaylalara ulaşımı sağlayan yayla yolunda asfaltlama öncesi alt yapı ve genişletme çalışması yapılıyor.

Zorlu arazi şartlarında çalışan ekipler, dağlık bölgede kalan 1200 metrelik kısımda ise dev kayaları kırarak ilerliyor. Dere yatağından yükseltilerek kurtarılacak yol büzler ve kanallarla da desteklenerek güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Çobanların ulaşımı rahatlayacak

Müren yayla yolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Elmalı Sorumlusu Muharrem Kurt "Dört mahallemizin aktif kullanımında olan Müren Yayla yolunda Kırsal Hizmetler Dairesi Bakanlığı olarak çalışmalarımıza başladık. Çobanlarımızın yaz ve kış aylarında ortak kullanmış olduğu yayla yolumuzda stabilize, genişletme ve büz koyma çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Altyapı ve genişletme çalışmalarımızın ardından stabilize asfalt çalışmamızı yapıp yolumuzu güvenli bir hale getirip vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi.

"Yörük başkan çiftçinin yanında"

Çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile getiren Gölova Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürman "Yediköy yaylası olarak bilinen bölgeye kadar uzanacak bu yolumuz bizim için büyük bir öneme sahip. Bölgemizde yoğun şekilde sürdürülen hayvancılıkla ilgili problemleri büyük ölçüde çözecek bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yolumuzda alt yapı çalışmaları yapılmadığı için yol zemininde küçük yağışlarda bile ciddi bozulmalar oluyordu. Bu nedenle vatandaşlarımız, hayvancılarımız gidecek oldukları yerlere gidemiyordu. Şimdi inşallah bu çalışmalarla dört mahallemiz bu yolu güvenle kullanabilecek ve hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yörük başkanımız her zaman çiftçinin, hayvancının yanında bunu bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

"Yolumuz sürekli bozuluyordu"

Müren yaylasında çobanlık yapan Şükrü Başkaya isimli vatandaş ise Başkan Muhittin Böcek'e teşekkürlerini şu sözlerle iletti "Çobanlar olarak sürekli kullandığımız bu yol bizim birçok yaylaya bağlantımızı sağlıyor. 50 kilometre yukarda bizim Yedigöl yaylası dediğimiz yaylamız var. Bölgemizde yer alan birçok mahallemizin yaylalarına bu yol bağlantı sağlıyor. Heyelanlarla sürekli bozulan yolumuzda büyük sorunlar yaşıyorduk. Özellikle kış aylarında çok zorlanıyoruz. Bu çalışmalar ile sıkıntılarımız inşallah çözülecek çalışmalardan çok memnunuz. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA