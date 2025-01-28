Antalya'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı

Antalya\'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Gölova Mahallesi'ndeki Müren Yayla yolunda genişletme ve altyapı çalışmaları yaparak çobanların ulaşımını kolaylaştırıyor. Çalışmalarla yol, güvenli hale getirilecek ve bölgede hayvancılıkla ilgili sorunlar çözülecek.

28.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Elmalı Gölova Mahallesi Müren Yaylası yolunda Gölova, Karaköy, Özdemir ve Ovacık mahallelerinin yaz kış ortak kullandığı 7 kilometrelik yayla yolunda genişletme çalışmaları yapılıyor.

Yayla yollarında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı Gölova mahallesinde çalışmalarına devam ediyor. Küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgede çobanların yaylalara ulaşımı sağlayan yayla yolunda asfaltlama öncesi alt yapı ve genişletme çalışması yapılıyor.

Zorlu arazi şartlarında çalışan ekipler, dağlık bölgede kalan 1200 metrelik kısımda ise dev kayaları kırarak ilerliyor. Dere yatağından yükseltilerek kurtarılacak yol büzler ve kanallarla da desteklenerek güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Çobanların ulaşımı rahatlayacak

Müren yayla yolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Elmalı Sorumlusu Muharrem Kurt "Dört mahallemizin aktif kullanımında olan Müren Yayla yolunda Kırsal Hizmetler Dairesi Bakanlığı olarak çalışmalarımıza başladık. Çobanlarımızın yaz ve kış aylarında ortak kullanmış olduğu yayla yolumuzda stabilize, genişletme ve büz koyma çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Altyapı ve genişletme çalışmalarımızın ardından stabilize asfalt çalışmamızı yapıp yolumuzu güvenli bir hale getirip vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi.

"Yörük başkan çiftçinin yanında"

Çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile getiren Gölova Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürman "Yediköy yaylası olarak bilinen bölgeye kadar uzanacak bu yolumuz bizim için büyük bir öneme sahip. Bölgemizde yoğun şekilde sürdürülen hayvancılıkla ilgili problemleri büyük ölçüde çözecek bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yolumuzda alt yapı çalışmaları yapılmadığı için yol zemininde küçük yağışlarda bile ciddi bozulmalar oluyordu. Bu nedenle vatandaşlarımız, hayvancılarımız gidecek oldukları yerlere gidemiyordu. Şimdi inşallah bu çalışmalarla dört mahallemiz bu yolu güvenle kullanabilecek ve hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yörük başkanımız her zaman çiftçinin, hayvancının yanında bunu bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

"Yolumuz sürekli bozuluyordu"

Müren yaylasında çobanlık yapan Şükrü Başkaya isimli vatandaş ise Başkan Muhittin Böcek'e teşekkürlerini şu sözlerle iletti "Çobanlar olarak sürekli kullandığımız bu yol bizim birçok yaylaya bağlantımızı sağlıyor. 50 kilometre yukarda bizim Yedigöl yaylası dediğimiz yaylamız var. Bölgemizde yer alan birçok mahallemizin yaylalarına bu yol bağlantı sağlıyor. Heyelanlarla sürekli bozulan yolumuzda büyük sorunlar yaşıyorduk. Özellikle kış aylarında çok zorlanıyoruz. Bu çalışmalar ile sıkıntılarımız inşallah çözülecek çalışmalardan çok memnunuz. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, antalya, Ekonomi, Elmalı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yayla Yolunda Genişletme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.