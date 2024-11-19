Antalya Emekliler Kahvesi, Sosyalleşme ve Ücretsiz İmkanlarla Büyüyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Kahveleri, ücretsiz sunduğu imkanlar ve sosyalleşme ortamıyla emeklilerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Düden Park ve İsmet İnönü Kent Meydanı'ndaki emekli kahveleri, emekli vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, emekliler için hizmete sunduğu Emekli Kahveleri, Antalyalı emeklilerin ikinci evi oldu. 2022 yılında, Düden Park ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda faaliyete geçirilen Emekli Kahveleri, sağladığı imkanlar ve sosyalleşme ortamıyla, birçok emeklinin uğrak noktası haline geldi.

Ev sıcaklığı ortamında sohbetler

Ücretsiz çay ve su imkanı sunan Emekli Kahveleri 'ne sabahın erken saatlerinde giden emekliler, çaylarını yudumlayıp, kahvaltılarını yaparken bir yandan da gazetelerini okuyor. Vakitlerini bir şeyler öğrenerek geçirmek isteyen emekliler içinse, Emekli Kahveleri'ndeki kütüphanelerde birçok türde kitap bulunuyor. Emekliler aynı zamanda diğer emeklilerle de kaynaşıp, sosyalleşme fırsatı buluyor. Kurdukları arkadaşlıklar ve sohbetler sayesinde keyifli zaman geçiren emekli vatandaşlar, Emekliler Kahvesi'nde bir ev ortamındaki sıcaklığı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi örnek oldu

Emekliler Kahvesi müdavimlerinden Bahattin Çelikkan, "Emekliler Kahvesi bizim için bir nimet oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bize çok büyük bir iyilik yaptı. Onun sağladığı bu imkanlar sayesinde buraya gelip, çayımızı, suyumuzu içebiliyoruz, dostlarımızla sohbet ediyoruz. Gönül ister ki, Türkiye'nin her yerinde bu imkanlar oluşturulsun" diye konuştu.

"İnsan yerine konmaktan mutluyuz"

Emekliler Kahvesi ziyaretçisi Hasan Çiftçi de Emekliler Kahvesi'nden çok memnun olduğunu belirterek, "Çalışan arkadaşlardan, verilen hizmetten, insan yerine konulmaktan mutluyuz. İnsan tabi ki mutlu olduğu yere gelir. İkramlardan yararlanıp dostlarımızla bir şeyler paylaşıyoruz. Televizyonla veya kitaplarla vakit geçiriyoruz. Personel bize çok özen gösteriyor. Bu hizmeti sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Bu hizmet, biz emekliler için büyük bir nimet. Bunun değerini biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA