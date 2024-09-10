Antalya Gazeteciler Cemiyeti\'nin Yeni Sosyal Tesisinin Açılışı Gerçekleştirildi

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) yeni sosyal tesisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski İl Özel İdaresi binasının içindeki parkta hizmet verecek olan sosyal tesis açılışına, siyaset, spor ve iş dünyası ile gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Lokalin açılış konuşmasını yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, belediye başkanları ve STK'ler ile birlikte kent için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Antalya Gazeteciler Cemiyeti gücünü köklü geçmişinden ve sizlerden alıyor. Ülke için gece gündüz çalışan bir meslek örgütüyüz. Cumhuriyetin 100. yılında kente iki önemli eser kazandırdık. ANSİAD ile birlikte Basın Galerisi, Neler Yaşadık Neler Oldu kitabımız yazılı bir kaynak oldu. Türk basınına kazandırdık. Bugün cemiyetimizin 40'ıncı yılında önemli bir proje ile karşınızdayız. Bu sosyal tesisimiz üyelerimize ve Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ardından konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazeteciler için gerekli olan bu tesisin sözünü geçtiğimiz yıllarda düşünmeden verdiğini ifade ederek, "Bugün de gördüğünüz gibi sosyal tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ülkemiz, Antalya'mız için doğru, objektif yazılar yazan tüm gazeteci dostlarımı kutluyorum. Bundan sonra ayda bir de olsa Antalya'daki gazeteci dostlarımızla bir araya gelerek kentin sorunlarını hep birlikte onların da destekleri ile dile getireceğiz. Kültür, sanat şehri olarak ilimizi daha da ileriye taşıyacağız. Tüm gazetecilere lokalimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AGC Başkanı Taş, Başkan Böcek'e plaket verdi.

Tören, açılış kurdelesinin kesiminin ardından ikram yapılmasıyla son buldu. - ANTALYA