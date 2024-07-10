Antalya Gazipaşa'da Vefa Birimi 46 Mahallede 486 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da Vefa Birimi 46 Mahallede 486 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Antalya Gazipaşa\'da Vefa Birimi 46 Mahallede 486 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yer alan Vefa Birimi, son 6 ayda 1664 faaliyet yaparak 46 mahallede toplam 486 hane ziyareti gerçekleştirdi. Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek özel hizmetler sunuyor. Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

10.07.2024 16:01
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yer alan Vefa Birimi'nin son 6 ayda 1664 faaliyet yaptığı 46 mahallede toplam 486 hane ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazipaşa Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, dur durak bilmeden 46 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

"İhtiyaç sahiplerine özel hizmet veriyoruz"

SYDV bünyesinde yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine özel hizmet verdiğini dile getiren Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, "Vefa Birimi olarak son 6 ayda (01 Ocak-30 Haziran 2024) 46 mahallede toplam 1664 faaliyet yapıldı. Normalde 215 hanemiz var ziyaret ettiğimiz ancak aynı hanelere ayda 2 kez ziyaret ettiğimiz de oluyor. Bu yüzden toplam 486 hanede faaliyet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Onların gülen yüzlerine ortak oluyoruz"

Müdür Büyükakça, açıklamasının devamında ise, "SYDV olarak yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüreklerine dokunuyoruz. Yalnız yaşayan yaşlılarımızı ziyaret ederek, onlarla sohbet ediyoruz, dertlerini dinleyip varsa sorunlarını gideriyoruz. Yaşlılarımızın talepleri hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Onlarla gönül bağı kurarak dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Onların gülen yüzü olmak için çalışmalarımıza durmadan devam etmekteyiz. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman yaşlılarımızın engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Gazipaşa'da Vefa Birimi 46 Mahallede 486 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da Vefa Birimi 46 Mahallede 486 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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