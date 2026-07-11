Antalya Havalimanı'na Ödül Yağdı

Fraport TAV Antalya Havalimanı, uluslararası havacılık ve gastronomi sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan FAB Conference & Awards'ta çok sayıda ödüle layık görülürken, organizasyonun 2027 yılında Antalya Havalimanı ev sahipliğinde düzenleneceği de resmen duyuruldu.

FTA Exclusive Premium Lounge, "Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu" ödülünü alırken, Taste of Anatolia "Yılın Havalimanı Yiyecek-İçecek Konsepti", Ömür Akkor "Yılın Havalimanı Şefi" seçildi.

Antalya Havalimanı, BFA'nın son iki yılda oluşturduğu konseptler ve gastronomi alanındaki başarısıyla dünyanın ilk beş havalimanı arasına girdi ve Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı, Hindistan'ın Bangalore kentinde gerçekleştirilen ve havacılık ile seyahat perakendeciliği sektörünün en saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Airport Food & Beverage (FAB) Conference & Awards organizasyonundan önemli başarılarla döndü. Antalya Havalimanı, yolcu deneyimi, gastronomi ve premium hizmet alanlarında hayata geçirdiği dev yatırımların uluslararası düzeyde takdir edilmesiyle çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Antalya Havalimanı genişleme projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımların öne çıktığı ödül töreninde, FTA Exclusive Premium Lounge, "Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu (Airport Lounge of the Year)" ödülüne layık görüldü. Antalya Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek operasyonlarını yürüten BFA ise farklı kategorilerde elde ettiği başarılarla toplam dokuz ödül kazanarak gecenin en dikkat çekici markaları arasında yer aldı.

Antalya Havalimanı'nın yerel kültürü ve Anadolu'nun zengin gastronomi mirasını uluslararası yolcularla buluşturan konsepti Taste of Anatolia, dünyada ve ayrıca Avrupa bölgesinde "Yılın Havalimanı Yiyecek-İçecek Konsepti" ödülünü kazanırken, mekan tasarımı ve yerel kimliği en iyi yansıtan konsept kategorilerinde de ödüllendirildi. Taste of Anatolia konseptinin uygulayacısı şef Ömür Akkor, "Yılın Havalimanı Şefi" seçildi. Ayrıca Sherefe Restaurant inovasyon ve havalimanı bar konsepti kategorilerinde de ödül alırken, Needstop hızlı servis kategorisinde Avrupa bölgesinin en başarılı konseptiyle ödüllendirildi.

FAB 2027 İlk Kez Türkiye'de Düzenlenecek

Konferans kapsamında gerçekleştirilen resmi duyuruda, Airport Food & Beverage (FAB) Conference & Awards 2027'nin ilk kez Türkiye'de ve Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleştirileceği açıklandı. Yaklaşık 40 ülkeden 400'e yakın havalimanı yöneticisi, marka temsilcisi ve sektör profesyonelini Antalya'da bir araya getirecek organizasyon, Antalya Havalimanı'nın ulaştığı hizmet standartlarını ve yolcu deneyimi alanındaki vizyonunu uluslararası arenada sergilemesine imkan sağlayacak.

"Bu Başarı Yatırımlarımızın ve Hizmet Kalitemizin Bir Sonucudur"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FTA Exclusive Premium Lounge ile 'Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu' ödülünü kazanmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, yolcu deneyimini sürekli geliştirmeye yönelik yaklaşımımızın ve ekiplerimizin özverili çalışmalarının uluslararası platformlarda takdir edildiğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca yiyecek, içecek üniteleri için yapılan kapsamlı yatırımlar ve elde edilen ödüllerden dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni nesil hizmetler ve misafir memnuniyetini odağımıza alan yaklaşımımızın karşılığını görmek bizim için son derece değerli. FAB 2027'nin Antalya Havalimanı'nda düzenlenecek olması da havalimanımızın uluslararası havacılık ve misafirperverlik ekosistemindeki güçlü konumunu ortaya koymaktadır. Dünya çapındaki sektör temsilcilerini Antalya'da ağırlamayı, havalimanımızı, şehrimizi ve yolcu deneyiminin geleceğine yönelik vizyonumuzu paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Anadolu mutfağını dünyaya açıyoruz"

Fraport ortaklığında Antalya Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek operasyonlarını yürüten BTA'nın İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül şunları söyledi:

"Sekiz ülkede 15 havalimanında yolcularımıza lezzetli bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. BFA ortaklığımızla Antalya Havalimanı'nda son iki yılda yaptığımız yatırımlarla yolcularımızın farklılaşan beklentilerini karşılayan konseptlerimizi hayata geçirdik. Ülkemizin kültür elçisi olarak hareket ederken yerel mutfağımızın en iyi örneklerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize sunuyoruz. 2027'de bu konferansın Antalya'da düzenlenecek olması da bu konudaki başarımızın bir göstergesi. Anadolu'nun mutfak kültürünü ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

"FAB 2027 En Unutulmaz Organizasyonlardan Biri Olacak"

The Moodie Davitt Report Başkanı Dermott Davitt ise Antalya Havalimanı'nın sektördeki yükselen konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Konferansı ilk kez Türkiye'ye taşıyacak olmaktan ve konuklarımızı Avrupa'nın en canlı ve heyecan verici havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı'nda ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Antalya Havalimanı, güçlü yiyecek-içecek seçenekleri ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtan hizmet anlayışıyla örnek bir havalimanı konumunda. FAB 2027'nin bugüne kadarki en unutulmaz organizasyonlardan biri olacağına inanıyoruz."

Fraport TAV Antalya Havalimanı, son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı terminal yatırımları, premium yolcu deneyimi uygulamaları ve yenilikçi gastronomi konseptleriyle uluslararası havacılık sektöründe dikkat çekmeye devam ederken, FAB 2027'ye ev sahipliği yaparak Antalya'yı küresel havalimanı misafirperverliği ve gastronomi ekosisteminin buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor. - ANTALYA