Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yükseliyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir stadyum kazandırmak için yıkılıp yeniden yapımına başlanan Kumluca Atatürk Stadyumu hızla yükseliyor. Yağlı güreşten, futbola ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Atatürk Stadyumu'nda imalat yüzde 70 oranına ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca'ya verdiği stadyum sözü hayat buluyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yıkılıp, yeniden inşa edilen Kumluca Atatürk Stadyumu, başta güreş, deve güreşi, futbol, konserler ve festivaller olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve iş birliği protokolü doğrultusunda yapımı devam eden Atatürk Stadyumu inşaatı yüzde 70 seviyesine ulaştı. Kumluca'nın sosyal ve kültürel hayatına yeni bir ivme kazandırması planlanan projenin, ekiplerin çalışmasıyla mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İmalat aşaması 4 etaptan oluşan stadyum projesinde kaba inşaat ve duvar imalatları yüzde 100 oranında tamamlanırken, sıva işleri başladı. Tribünlerin çelik konstrüksiyon çatı karkas imalatı yapıldı ve montaj aşamasına geldi. Stadyum içinde yer alan elektrik ve mekanik imalatı hızla devam ediyor. Proje; altyapı, sulama ve peyzaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete hazır hale gelecek.

Kumluca Atatürk Stadyumu 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa ediliyor. Projede idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2 bin metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da bulunacak.