Antalya Merkez Aşevi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Antalya Merkez Aşevi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Antalya Merkez Aşevi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Merkez Aşevi, 2024 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı yaptı. Hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için uzman ekipler tarafından dağıtılıyor.

28.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Aşevinden 2024 yılında ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Duraliler'de bulunan Büyükşehir Belediyesi Merkez Aşevi, 2024 yılı Ocak ayından bu yana ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Aşevinde gıda mühendisleri ve diyetisyen gözetiminde hijyen ortamda özenle hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

41 kişilik ekip görev yapıyor

Merkez Aşevi'nde, aşçı, yardımcı personel, temizlik personeli ve şoförlerden oluşan 41 kişilik bir ekip hizmet veriyor. Aşevinde her gün öğle ve akşam öğünleri için üç çeşit yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Mobil Aşevi her yerde

Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi aracılığıyla da doğal afetlerde, Ramazan ve Muharrem aylarında Antalya'nın dört bir yanında vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor. Yılbaşından bu yana mobil aşevi 74 bin 237 kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Ayrıca, öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba ikramı kapsamında da 3 bin 950 kişiye çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Sosyal inceleme sonrası yardım

Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Başvurular, alanında uzman sosyologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından incelenerek, değerlendirme kuruluna sunuluyor. Kurulun onayından geçen başvuru sahiplerine, ihtiyaçları doğrultusunda destek veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Merkez Aşevi'nin yanı sıra Manavgat ve Alanya'da bulunan aşevleri ile vatandaşlara destek olurken temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Merkez Aşevi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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