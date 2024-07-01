Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Bambus Plajı halka açılacak - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Bambus Plajı halka açılacak

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı'nın özelleştirme ihalesinin iptalinin ardından plajın halka açılacağını duyurdu.

01.07.2024 13:07  Güncelleme: 14:46
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(ANTALYA)- Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılan dava sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı'nın özelleştirme ihalesinin iptalinin ardından, koyun halka açılacağını ilan etti. Başkan Uysal, "Kıyıları halka açık tutma yükümlülüğümüz nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk kez kamu olarak Bambus Plajı'na girmiş durumdayız" dedi.

'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde olan Bambus Plajı, 2015'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılar, denizden getirilen iş makineleriyle gündeme geldi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve koydaki plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü. Muratpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği yıkımın ardından plajı halka açmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na defalarca başvurdu. Ancak başvuru, sonuçsuz kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plajı 8 Kasım 2022'de ihaleye çıkardı. Belediye ihaleye, şirketi Falez AŞ ile katıldı. Yıllık kira bedeli 185 bin liradan başlayan ihalede, belediye şirketi teklifini, 1 milyon 100 bine kadar yükseltti. Ancak ihale 1 milyon 910 bin lirada tamamlandı.

Belediye, ihalenin iptali için açtığı davada Bambus'un devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekti, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu savundu. İhalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını vurguladı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Belediye'nin 5 falez plajı için düzenlenen Mavi Bayrak töreninin ardından, koyda incelemelerde bulundu. Uysal, kısa bir temizlik ve düzenleme çalışmasının ardından koyun halka açılacağını ilan etti.

Başkan Uysal, şunları söyledi:

"İhale iptal edildiği için şu an kıyıları halka açık tutma yükümlülüğümüz nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk kez kamu olarak Bambus plajına girmiş durumdayız. Burayı bir haftalık belki 10 günlük bir hazırlıktan sonra basit büfe hizmeti vererek halkımıza açacağız. Bakanlığın yeniden ihale etmemesini diliyoruz. Eğer ihale ederlerse hem yasalara uyacağız hem de uygun olmayan idari tavırlara karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz. Makul bir denge içinde yerel yönetimlerce halka açık tutulması Türkiye'nin, toplumun, devletimizin, milletimizin menfaatinedir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 30 yıl aradan sonra ilk kez Bambus'ta kamu idaresi olarak bulunuyor olmaktan, yerel yönetim olarak bulunuyor olmaktan, burayı koordine ediyor olmaktan mutluyuz, hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Bambus Plajı halka açılacak - Son Dakika

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