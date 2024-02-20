Antalya\'nın Fethi\'nin 817. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Fethi'nin 817. yıl dönümünün bu yıl coşkuyla kutlanacağını belirterek, "817 yıldır Akdeniz bizim evimiz, vatanımız, yurdumuz oldu. Bu gerçekten kutlanmayı hak eden bir tarih. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.
Antalya'nın Fethi'nin 817. yıl dönümü kutlamaları 3 Mart pazartesi günü Fetih Koşusu ile başlayacak. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü kutlamalar 4 ve 5 Mart'ta sempozyum, sergi, fetih yürüyüşü ve konserler devam edecek. Kutlamalar öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ın katıldığı basın lansmanı düzenlendi.
"817 yıldır Akdeniz bizim evimiz, vatanımız, yurdumuz oldu"
Gazetecilere açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, Türk milletinin Akdeniz ile buluştuğu noktanın Antalya belirterek, "817 yıldır Akdeniz bizim evimiz, vatanımız, yurdumuz oldu. Bu gerçekten kutlanmayı hak eden bir tarih. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.
Programın 3 Mart tarihinde Fetih koşusu ile başlayacağını kaydeden Şahin, 4 Mart tarihlerinde sempozyum, sergi olacağını, 5 Mart'ta ise meşhur Fetih yürüyüşünün olacağını, çeşitli etkinliklerle kutlamaların süreceğini kaydetti.
"1 gün sonrası, Atatürk'ümüzün Antalya'ya gelişini hep birlikte kutlayacağız"
Vali Şahin, 6 Mart tarihinde de Atatürk'ün Antalya'ya gelişi olduğuna da dikkati çekerek, "5 Mart'taki fetih programını tamamladıktan hemen 1 gün sonrası, Atatürk'ümüzün Antalya'ya gelişini hep birlikte kutlayacağız. Atatürk'ümüzün çok güzel bir sözü var, 'Türk genci ecdadını tanıdıkça kendinde büyük işler yapacak kuvvet bulacaktır' diyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız Atatürk'ümüzün bu sözünü yerine getirmek, evlatlarımıza bu büyük medeniyetin bir parçası olduklarını hatırlatmak. Antalya gibi bu vatanın güzide parçasının fethini şanına yaraşır şekilde kutlamak. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz, Üniversitemiz ve diğer paydaş kuruluşlarımız bizimle. İnşallah bunu iyice kurumsallaştırıp, artık geleneksel haline getirmenin arayışı içerisindeyiz" diye konuştu. - ANTALYA
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