Kumluca Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği'nde Meteor Yağmuru İzlenebilecek

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 12-14 Ağustos günleri arasında düzenlenecek Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği'nde, Perseid meteor yağmuru da çıplak gözle izlenebilecek. Kumluca Belediyesi, "Çadırını Al Beydağı'na Gel Meteor Yağmurunu Şenlik Yerinde İzle" kampanyasıyla tüm vatandaşları görsel şölene davet etti.

Kumluca Belediyesi tarafından 2 bin 500 rakımlı Beydağı yaylasında 12-13-14 Ağustos günlerinde Geleneksel Beydağı Fasulye Şenliği düzenlenecek. Şenlikte, 13 Ağustos'ta Dünya'ya giriş hızları saniyede 66 kilometre olan Perseid meteor yağmuru şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerden birisi olan Beydağı'nda izlenebilecek. Belediye, "Çadırını Al Beydağı'na Gel Meteor Yağmurunu Şenlik Yerinde İzle" kampanyası ile tüm vatandaşları şenliğe davet etti.

Beydağı'nda bulunan Kumluca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yakınında olan şölen alanı, konumu itibariyle de gökyüzü severlerin net bir şekilde izleyebilmesine olanak sağlıyor.

Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından birisini oluşturuyor. Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında oluşan Perseid göktaşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak. Perseid yağmuru sırasında 'Ateş topları' denen göktaşları izleyenlere görsel şölen sunacak.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Geleneksel olarak yaptığımız Beydağı Fasulyesi Şenliği'miz 13-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Bu yıl şenliğimiz 13 Ağustos gecesi meteor yağmuruyla taçlanıyor. Kumluca Belediyesi olarak yaptığımız 'Çadırını Al Beydağı'ına Gel Meteor Yağmurunu Şenlik Yerinde İzle' kampanyası ile tüm gökyüzü severleri 13-14 Ağustos Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği'ne davet ediyoruz" dedi.