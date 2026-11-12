Antalya Valiliği COP31 yoğunluğu nedeniyle 7 ilçede idari izni 13 Kasım'a uzattı - Son Dakika
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Antalya Valiliği COP31 yoğunluğu nedeniyle 7 ilçede idari izni 13 Kasım'a uzattı

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Antalya Valiliği, COP31 nedeniyle 7 ilçede kamu personelinin idari iznini 13 Kasım 2026 Cuma için 1 gün uzattı. Adli ve askeri kuruluşlar hariç tutulurken kritik personel görevde kalacak, kurumlar açık tutulacak ve özel sektöre esnek çalışma tavsiye edildi.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin idari izinleri 1 gün uzatıldı.

Antalya Valiliği tarafından önceki gün yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını açıklanmıştı. Valilik tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte Antalya'da düzenlenen COP31 Konferansı nedeniyle yaşanan yoğunluğun devam etmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının ülkemizden ayrılışlarının düzenli, güvenli ve aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik idari izin süresinin bir gün uzatıldığı açıklandı.

Kamu personeli yarında idari izinli

Açıklamaya göre Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 13 Kasım 2026 Cuma (Yarın) günü de idari izinli sayılacak. Adli ve askeri kuruluşlar bu uygulamanın dışında tutulurken, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel görevlerinin başında bulunacak. Kurumlar açık tutulacak ve zorunlu hizmetler için nöbetçi personel görevlendirilecektir. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alındığı belirtilirken, özel sektör kuruluşları ve işverenlere de çalışma düzenlerini esnek ve uzaktan çalışma imkanlarıyla planlamaları tavsiye edildi.

Kaynak: İHA
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