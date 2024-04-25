Antalya Valisi Hulusi Şahin, İskandinav Büyükelçilerini Kabul Etti

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, İsveç Başkonsolos Vekili Martin Fredriksson ve beraberindeki heyeti tarihi hükümet konağındaki valilik makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek ile birlikte Antalya Valilik Makamını ziyarete gelen Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, İsveç Başkonsolos Vekili Martin Fredriksson valilik şeref defterini imzaladı.

Büyükelçileri ve beraberlerindeki heyeti Antalya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Şahin, İskandinav ülkeleri ile Antalya arasında önemli bir turizm hareketliliği olduğuna vurgu yaptı. Ziyarette Antalya ile İskandinav şehirleri arasında başta turizm olmak üzere, teknoloji, sağlık, ticaret, tarım gibi konularda iş birliğinin artırılarak daha ileri noktalara nasıl taşınabileceği değerlendirildi. - ANTALYA