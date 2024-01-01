Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kolluk Kuvvetlerinin Yeni Yıllarını Tebrik Etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılını vazife başındaki kolluk kuvvetleri ile birlikte karşıladı. Vali Şahin, yılbaşı akşamı için alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, görev başında olan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Hulusi Şahin, 2023 yılının son gecesinde ilk olarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botunu ziyaret etti. Ardından Yeni Kapı Polis Merkezi Amirliği'ni, Döşemealtı Uygulama Noktası'nı ve son olarak Korkuteli ilçesindeki Bozova Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, telsiz mesajı ile görev başındaki tüm kolluk güçlerine hayırlı görevler dileyerek, yeni yıllarını tebrik etti. Görevi başındaki Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelini ziyaret eden Vali Şahin'e Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.

"Antalya'da 7 bin 500'ün üzerinde personel görevi başında"

Vali Hulusi Şahin, ilk olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli olan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Bugün yılbaşı tedbirleri kapsamında Antalya İskelesi'nde bulunuyoruz. Akşam saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar ekiplerimizin görev yaptığı her noktayı ziyaret edeceğiz. Havada, denizde, karada ve her noktada Antalya'mızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şehrimizde 7 bin 500'ün üzerinde personelimiz görev başında. Denizde Sahil Güvenlik ekiplerimiz, kırsalda Jandarma ekiplerimiz, şehir merkezlerinde de Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin tüm unsurlarını ve vasıtalarını seferber etmek suretiyle görevimizin başındayız. Tüm hedefimiz Antalya'mıza huzurlu bir yeni yıl yaşatabilmek. Bu vesileyle Antalyalılara ve bütün milletimize hayırlı seneler diliyorum. 2024 yılı milletimiz ve devletimize hayırlar getirsin" şeklinde konuştu.

Emniyet jandarma sahil güvenlik koordineyle tedbir aldı

Antalya'da yılbaşı denetimleri ve güvenliği kapsamında ek görevlendirmelerle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 bin 204 Jandarma personeli ve 280 jandarma aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bin Emniyet personeli ve bin 124 ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 232 sahil güvenlik personeli, 1 hava aracı ve 21 deniz aracı Antalyalı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev aldı. - ANTALYA