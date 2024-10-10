Antalyalı avukat ofis olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Antalyalı avukat ofis olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu

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Antalyalı avukat ofis olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu Babasının ölüm haberini alarak gelen kızı gözyaşlarını tutamadı Antalya'da bir avukat aynı zamanda büro olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu.

10.10.2024 09:15  Güncelleme: 09:18
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Antalyalı avukat ofis olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu

Babasının ölüm haberini alarak gelen kızı gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da bir avukat aynı zamanda büro olarak kullandığı ikametinde ölü olarak bulundu. Babasının ölüm haberini alarak gelen kızı gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avukatlık yapan Adnan Peker'e dünden buyana ulaşamayan bir meslektaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Peker'in aynı zamanda ofis olarak kullandığı ikametine gelen ve kapıyı çalan polis ekipleri yanıt alamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Kızı gözyaşlarına boğuldu

Adrese gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile merdivenle ikamete giren ekipler Adnan Peker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin Peker'in yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kızı yakınları teselli etti. Belediye tabibi ve savcılık incelemesinin ardından Adnan Peker'in ölümü normal olarak değerlendirilirken Adnan Peker'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan Peker'in yaklaşık bir yıl kadar önce eşini kaybetmesinin ardından toparlanamadığı ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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