Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı - Son Dakika
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Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı

05.12.2021 12:02

- Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı Birbirlerinin üzerine yürüyen sporcular, güçlükle sakinleştirilebildi 9 kırmızı kartın çıktığı maçta parkenin akreplerinden müthiş geri dönüşü Antalyaspor Hentbol takımı, ligin 10.

- Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı

Birbirlerinin üzerine yürüyen sporcular, güçlükle sakinleştirilebildi

9 kırmızı kartın çıktığı maçta parkenin akreplerinden müthiş geri dönüşü

ANTALYA - Antalyaspor Hentbol takımı, ligin 10. haftasında konuk ettiği Eskişehir temsilcisi Ormanspor'u 22-21 skorla geçerek önemli galibiyete imza attı. Maçın son saniyelerinde gergin anlar yaşanırken hentbolcular birbirlerinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği tartışma her iki takımın sağduyulu sporcularının devreye girmesiyle ancak sonlandırılabildi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda dün saat 17.00'de oynanan karşılaşmanın ilk devresinde etkisiz kalarak oyunun büyük bir bölümünde skor üstünlüğünü rakibi Eskişehir Ormanspor'a bırakan Antalyaspor, 25. dakikadan itibaren ortaya koyduğu etkili oyun ile ilk yarıyı 14 - 11 önde tamamlamayı bildi.

9 kırmızı kart çıktı

Maçın son saniyelerine doğru 3 sporcusu kırmızı kart gören Antalyaspor, müsabakayı 2 kişi kalmasına rağmen 21-21 kazanmayı başardı. Maçta toplam 9 kırmızı kart çıktı.

Salon karıştı

Müsabakanın bitimine 34 saniye kala Oğulcan Güney'in, Yaşar Erdem Ateş'le girdiği pozisyon sonucu ortam gerildi ve her iki taraf oyuncuları birbirlerinin üzerine yürüdü. Karışan salonda olaya müdahale eden güvenlik güçleri olayların büyümesini engelledi. Her iki tarafın tecrübeli oyuncularının sağduyulu davranışıyla ortam normale döndü ve kalan 34 saniyenin bitiş düdüğü çalındıktan sonra taraftar ve oyuncular Antalyaspor marşını okudular.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde pek çok takımın maç yapmadan geçtiği bu haftayı büyük bir avantaj ile tamamlamış olurken, kırmızı-beyazlılar önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında Spor Toto SK'ya konuk olacak.

Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı - Son Dakika


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