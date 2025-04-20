Antep fıstığında zirai don tehlikesinin geçmesi rahat nefes aldırdı - Son Dakika
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Antep fıstığında zirai don tehlikesinin geçmesi rahat nefes aldırdı

Antep fıstığında zirai don tehlikesinin geçmesi rahat nefes aldırdı

Türkiye genelinde etkili olan zirai donun Gaziantep'in önemli bölümünde Antep fıstığını teğet geçmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla tehlikenin geçmiş olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

20.04.2025 10:26
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Türkiye genelinde etkili olan zirai donun Gaziantep'in önemli bölümünde Antep fıstığını teğet geçmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla tehlikenin geçmiş olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Antep fıstığı yetiştiricileri, Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan zirai don felaketinin ardından bahçelerindeki ağaçları kontrol etti. Gaziantep'in Nizip ve Şehitkamil ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde Antep fıstığı bahçelerindeki ağaçlarını kontrol eden çiftçiler, Gaziantep'in çevresindeki birçok ilde etkili olan zirai don hadisesinin Antep fıstığı ağaçlarında ciddi bir zarar oluşturmadığını görünce rahat bir nefes aldı.

Zirai donun Antep fıstığını teğet geçmesi üreticiye rahat nefes aldırdı

Gaziantep'in en katma değerli tarımsal ürünlerinden olan Antep fıstığında bu sene "yok yılı" olmasına rağmen verimin yüksek gözükmesi de çiftçileri mutlu etti. Zirai donun Antep fıstığını teğet geçmesi ve fıstık yetiştirilen bölgelerde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla çiftçi rahat nefes alırken, hafta sonu nedeniyle bahçelerine giden çiftçiler ağaçların bakımını yaptı. Nizip ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan çiftçi Hasan Kara, "Fıstıkta zirai don tehlikesi olacak mı olmayacak mı?" derken güneşin yüzünü göstermesiyle fıstık üreticisinin rahat bir nefes aldığını ifade etti.

"Antep fıstığını zirai don fazla etkilememiş"

Kuraklığın etkili olduğu kentte don tehlikesinin Antep fıstığını teğet geçmesine sevindiklerini belirten Kara, "Bu sene kışın ortasında baharı yaşadık. Bu sene kışın pek fazla bir yağış olmadı. Hepimiz yağışları bekliyorduk. Fakat baharda güzel yağış oldu ama zirai don da oldu. Zirai dondan etkilenenler oldu. Şükürler olsun, bizim bölgemizde Antep fıstığını zirai don fazla etkilememiş. Bu sene Antep fıstığı verimi önceki yıl gibi değil ama yine de şükürler olsun, bu sene verim yine iyi gözüküyor. Bundan önceki yıllar gibi verim yok ama şükürler olsun, verim az da olsa var. Yağmur olduğunda fıstık ağaçlarında yapraklar biraz solmaya başlamıştı ama 2-3 gündür biraz canlanma var. Pek fazla bir zarar yok" dedi.

"Zirai don ister istemez Antep fıstığı ağaçlarını etkiliyor"

Antep fıstığında zirai don tehlikesinin geçtiğini belirten çiftçi Cuma Yıldırım da, "Zirai don ister istemez Antep fıstığı ağaçlarını da etkiliyor. Çünkü Antep fıstığı ağacı çok nazik bir ağaçtır. Bu sene beklediğimiz yağışlar olmadı. Bahara doğru yağışlar oldu. Bu sene zaten Antep fıstığında 'yok yılı' olduğu için yine de karagözler açmış. Ağaçların çiçek açma döneminde soğuğun etkili olması ağacı etkiliyor. Soğukların etkili olduğu dönemde Antep fıstığı ağaçları çiçek açmıştı. Zirai dondan korktuk. Çünkü çok etkili zirai don oldu. Bahçemi dolaştım ve Antep fıstığı ağaçlarını tek tek kontrol ettim. Çok şükür her hangi ciddi bir zarar yok. Yüzde 10 oranında bir zarar var. Adıyaman bölgesindeki fıstık ağaçlarını zirai don vurdu. Ağaçları çok zarar görmüş. Hem bu yılın hem de gelecek yılın fıstığı zarar gördü. Nizip ilçesinde şükürler olsun, ciddi bir zarar yok. Malatya'da zirai don çok etkili oldu ve ağaçlarda hasar var" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antep fıstığında zirai don tehlikesinin geçmesi rahat nefes aldırdı - Son Dakika

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