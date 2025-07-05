Antep İşi Nakışı UNESCO Adaylığı İçin Toplantı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Antep İşi Nakışı" nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girmesi için yapılan çalışmaların son durumu ve yeni yol haritası için toplantı düzenlendi.

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, Gazi şehirde çeyizlerin olmazsa olmazı, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için başlatılan çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya sunulan Antep İşi Nakışı'nın korunarak geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan istişarede Başkan Fatma Şahin'in açılış konuşmasının ardından Gaziantep Kent Konseyi, üniversite öğretim üyeleri, GASMEK, STK'lar ve yetkililer ile UNESCO süreci, Antep işi geleneği, geleceği, üretim süreci, tanıtımı ve ekonomik gelişimi başlıklarında toplantı yapıldı. Toplantının sonunda çalışma komisyonları belirlendi.

Geçmişten gelen kültürün yaşatılması, özellikleri, hikayesi ve kültürel motiflerin daha kısa sürede sonuca ulaşılması için, yöntem, metodoloji ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Antep İşi Nakışı" bu yıl 20'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Hükumetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) aday gösterilmişti.

"Elimizdeki emanetleri gelenekten geleceğe, yerelden evrensele dünyaya anlatmamız lazım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada emanetlerin geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaparak, "En önemli şey bizi biz yapan değerler. Bazen bir Antep işi olarak karşımıza çıkıyor. 1800'lü yıllardan gelen elimizde çok büyük bir emanet var. Eğitim, kültür, sanat, bilimle yükselen Gaziantep hedefine ulaşmak içinde bu elimizdeki emanetleri gelenekten geleceğe, yerelden evrensele dünyaya anlatmamız lazım. Onun için buradayız" dedi.

"Geleceğe de taşıyacağımız değerlerin en güzelinden bir tanesi"

Kutnu kumaşının yükseliş hikayesine değinen Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında ecdadın emanet ettiği değerlere sahip çıkılacağını aktararak, "Biz bugünün tanıklarıyız ama dünden gelen büyük bir emanet var üzerimizde. Geleceğe de taşıyacağımız değerlerin en güzelinden bir tanesi. Kültür Bakanlığı ile çok güzel bir diyalog içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP