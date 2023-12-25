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"Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika
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"Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" ziyarete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Harbi'nin 102'nci yıl dönümünde "Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" hizmete açıldı.

"Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" ziyarete açıldı
25.12.2023 - 12:50,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep Harbi'nin 102'nci yıl dönümünde "Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" hizmete açıldı.

"Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi"nde ziyaretçileri karşılayan eserler, Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Gaziantep Müzeler Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.

Çınarlı'da bulunan mevcut şehitliğin yanına eklenen müzede, Gazi şehirlilerin gösterdiği direnişi kırmak için seçilen Çınarlı Cephesi'nin stratejik önemi ve dönemin emperyalist gücü olan Fransızların taaruz hareketını özetleyen yazılı kaynaklar yer alırken, Milli Mücadele sürecinde cephe bölgesinde elde edilen buluntular sergileniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve il protokolü üyelerinin açılışını yaptığı, "Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi" için programda Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesi veren cephelerden getirilen topraklar şehitliğe döküldü ve buket kondu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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