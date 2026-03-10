APP Plakalarda Belirsizlik Sürüyor - Son Dakika
APP Plakalarda Belirsizlik Sürüyor

10.03.2026 12:42
Artvin'de APP plakalar için yapılan düzenleme sonrası belirsizlikler ve yoğunluk yaşanıyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası APP plakalarla ilgili yaşanan belirsizliğe ilişkin "Standart ölçüler neyse ona göre kalıp istedik. Federasyonumuzla da görüştük. Bu konunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Onlar da İçişleri Bakanlığı ile iletişim halindeler. Bunun bir standardı belirlenmesi veya erteleme yapılması için görüşmeler sürüyor. İnanın biz de ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Nisan'dan itibaren APP plaka olarak bilinen standart dışı araç plakalarına ağır cezalar uygulanacak. Yapılan düzenleme sonrasında plaka değişimi için başvurular artarken, Şoförler ve Otomobilciler Odalarında da yoğunluk yaşanıyor. Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye genelinde yoğun bir şekilde bu plaka sıkıntısı yaşanıyor. APP plaka ve ölçülerine uymayan plakalar diye adlandırılan bir durum söz konusu. Bizim normal plaka kalıp makinemiz, standartlara uygun bir kalıp makinemiz vardı diye biliyorduk. Fakat bazı jandarma ve polis arkadaşlarımız yazı puntolarının da kalın olduğunu söylemişler. Biz de hemen federasyonumuzla ve plaka basım merkezleriyle görüştük. Önümüzdeki salı veya çarşamba gününe kadar yeni kalıpların elimize ulaşacağını söylediler. Hemşerilerimizden buradan rica ediyorum önümüzdeki haftaya kadar acele etmeyin. Zaten 1 Nisan'a kadar uzatma oldu. Çünkü şimdi bastırırsanız ileride tekrar sorun çıkabilir. Belki bu süreçte standartlar da netleşir. Açıkçası biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizde bir kalıp makinesi vardı. Yıllardır odadan plaka basıyoruz. Her şeyimiz bize göre tamdı. Fakat şu anda biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. O günlerde yeni kalıp makinemiz geldiğinde, standart ölçülere uygun şekilde herkes bir defaya mahsus plakasını bastırmış olur ya da eksiklerini tamamlamış olur."

"Ne olduğunu biz de tam olarak anlayamadık"

Böylece insanların cebinden tekrar tekrar para çıkmasının da önüne geçmiş oluruz. Şu anda gerçekten çok yoğunluk var. İnanın telefonlarımız susmuyor. Zaten 1 Nisan'a kadar erteleme söz konusu. Ama sabah kalkıp plakasını getirenler oluyor. Diyoruz ki bu plaka odadan basılmış, yeni basılmış. Oda basmış. Borçka ilçemizden, Ardanuç'tan, Şavşat'tan ya da merkezden basılmış. Resmi mührü var, plaka basım ölçüleri belli. Yine de plaka inceleniyor ve 'Bu olur mu, olmaz mı?' diye soruluyor. Açıkçası biz de bilmiyoruz. Gerçekten ne olduğunu biz de tam olarak anlayamadık. APP plaka neye göre APP sayılıyor? Kalın plaka mı, ince plaka mı? Bunun bir ölçüsü, bir standardı var mı?

"Bizim bilmediğimiz bir şeyi halkımızın bilmesi zaten mümkün değil"

Standart ölçüler neyse ona göre kalıp istedik. Federasyonumuzla da görüştük. Bu konunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Onlar da İçişleri Bakanlığı ile iletişim halindeler. Bunun bir standardı belirlenmesi veya erteleme yapılması için görüşmeler sürüyor. İnanın biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim bilmediğimiz bir şeyi halkımızın bilmesi zaten mümkün değil. Bu nedenle en azından bir haftalığına bizlere müsaade etsinler. Biz de bu arada eksiklerimizi giderelim ve standart ölçülere uygun şekilde işlem yapalım. Öncelikle notere gideceğiz. Eski plakalarımızı götürüp 'standartlara uygun değildir' diye işlem yaptıracağız. Noterden plaka basım kağıdı alacağız. O kağıtla birlikte bankaya gidip gerekli ücreti yatıracağız. Bankadan aldığımız dekont ile birlikte odamıza gelip burada plakalarımızı bastırabileceksiniz."

Kaynak: ANKA

