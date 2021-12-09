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Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı

09.12.2021 12:44

Gaziantep'te 2001 model Tofaş marka otomobil için bir oto galericinin istediği fiyat, ünlü otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya çıkan araçlarının fiyatını geçti. 20 yıllık araca 165 bin lira isteyen Murat Deniz, arabanın 'hastasını' aradıklarını belirtti.

Gaziantep'te bir oto galericinin satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model arabanın fiyatı ünlü otomobil markalarıyla yarışıyor. 20 yıllık otomobil için 165 bin lira istendiğini duyanlar büyük şaşkınlık yaşarken galerici Murat Deniz, aracın sıfırdan farksız olduğunu ifade etti. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketler dahi aracın üzerinde duruyor.

Araba fiyatlarının geldiği son nokta! 2001 model Tofaş'a istediği para dudak uçuklattı

"NORMAL BİRİ BU PARAYI VERMEZ"

Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı. Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, "Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez" dedi.

Araba fiyatlarının geldiği son nokta! 2001 model Tofaş'a istediği para dudak uçuklattı

"ARAÇTA NOKTA ÇİZİK, HATA YOK"

Çoktandır böyle bir araba aradığını aktaran Deniz, aracın internette satılık ilanını gördüğünü söyledi. Aracı Osmaniye'de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, "Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük. Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Arabanın ilk sahibi arabayı hep kapalı garajda saklamış. Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış. Ben bir yıldan beridir böyle bir arabayı arıyordum. Arabanın ilanına internette şans eseri denk geldik. Direkt gidip satın aldık" ifadelerini kullandı.

Araba fiyatlarının geldiği son nokta! 2001 model Tofaş'a istediği para dudak uçuklattı

"BU ARABANIN HASTASI ÇOK"

Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir. Bu arabanın hastası da çok. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. 130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı" diye konuştu.

Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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