Araba tutkunları Kaş'ta buluştu - Son Dakika
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Araba tutkunları Kaş'ta buluştu

29.03.2022 00:58
Araba tutkunları Kaş'ta buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Araba tutkunları buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Araba tutkunları buluşması' etkinliği gerçekleştirildi. Demre, Seydikemer, Fethiye, Elmalı'dan gelen 100'e yakın yerli ve yabancı marka araba, Kaş Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Akçagerme Sosyal Tesisleri alanında bir araya geldi

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, aktivitenin önemine değinerek, araba tutkunlarının talepleri doğrultusunda bu faaliyeti gerçekleştireceklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte de karşılıklı istişareler yapacaklarını dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, buna göre konuya ilişkin çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Başkan Ulutaş, belediye olarak sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini, bu organizasyona kendisinin de katılacağını kaydetti.

Etkinliğe vesile olan araç tutkunları Serdar Karaca, Mehmet Bozdağ, Orhan Akkaya, Nurullah Bozkurt ve Recep Cengeloğlu'nu tebrik eden Başkan Ulutaş, gösteri sırasında dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlattı. Etkinlikte, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin de yer aldı. - ANTALYA

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Mutlu Ulutaş, Otomobil, Hisarcık, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araba tutkunları Kaş'ta buluştu - Son Dakika


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