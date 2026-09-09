Araban'da Başkan Altun, Kaymakam Ceylan'a tarım ürünleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Araban'da Başkan Altun, Kaymakam Ceylan'a tarım ürünleri hakkında bilgi verdi

Araban\'da Başkan Altun, Kaymakam Ceylan\'a tarım ürünleri hakkında bilgi verdi
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Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, beraberindeki muhtarlarla yeni göreve başlayan Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ı makamında ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, beraberindeki kırsal mahalle muhtarlarıyla birlikte Araban Kaymakamlığı görevine atanan Ferhat Salih Ceylan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Hasan Altun, Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'a Araban Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili bulunan Araban Sarımsağı başta olmak üzere ilçede üretilen tarım ürünleri hakkında bilgi verdi.

Altun, Araban Ovası'nın yaklaşık 250 bin dönüm ekilip biçilen tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, ilçede 117 bin dönüm Antep fıstığı bahçesi ve yaklaşık 5 bin dönüm zeytin bahçesi bulunduğunu ifade etti. Araban'ın pamuk, karpuz, kavun, makarnalık ve baklavalık sert buğday gibi çok sayıda tarım ürününün üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Altun, verimli toprakları ve yoğun tarımsal üretimi nedeniyle ilçenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "tahıl ambarı" olarak anıldığını kaydetti.

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ise Hasan Altun ve beraberindeki mahalle muhtarlarına ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Hasan Altun, Gaziantep, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban'da Başkan Altun, Kaymakam Ceylan'a tarım ürünleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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