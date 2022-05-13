Araban'da çiftçiye tam destek - Son Dakika
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Araban'da çiftçiye tam destek

13.05.2022 15:49
Araban'da çiftçiye tam destek

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada çiftçiyi önemsediklerini belirterek, ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için gereken her türlü desteği verdiklerini kaydettiBaşkan Hasan Doğru yaptığı açıklamada,...

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada çiftçiyi önemsediklerini belirterek, ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için gereken her türlü desteği verdiklerini kaydetti

Başkan Hasan Doğru yaptığı açıklamada, ilçede Güneydoğu'nun tahıl ambarı olan Araban Ovası'nın verimli topraklarının yer aldığını hatırlatarak, her Arabanlı kadar kendisinin de tarım ve hayvancılığın nölge ve ülke için önemini çok iyi bildiğini kaydetti. Ülkenin, bölgenin ve ilçenin kalkınmasında çiftçileri çok önemsediklerini belirten Başkan Doğru, alt yapı, üst yapı ve sosyal tesis gibi genel ihtişyaç ve hizmetlerle birlikte tarım ve hayvancılık alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti Her zaman çiftçinin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Doğru, "Çiftçilerimiz, emek ve alın terleriyle beslenme ihtiyacımızın karşılanmasını sağlayan kişilerdir. Soframıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üreticisi çiftçilerimiz, aynı zamanda ürettikleri ürünleri ihraç ederek ülkemizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine büyük katkı sağlarlar. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk köylüsü ve çiftçisini 'milletin efendisi' olarak tanımlamış ve 'Milli ekonominin temeli ziraattır' diyerek ise cefakar çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yerini, önemini ortaya koymuştur. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması tarım ve hayvancılığının kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır. Araban Belediyesi olarak ilçemizde tarıma, hayvancılığa yönelik yatırımların arttırılması için başlattığımız proje çalışmalarımız devam etmektedir. Arabanlı çiftçilerimiz, Araban Ovası'nın verimli topraklarında üretim görevlerini yılın her mevsiminde yerine getirerek ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin gıda ihtiyacını karşılamaya devam ederek hem ülke, hem bölge hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Belediye olarak bizler de, bu konuda çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize gereken her türlü kolaylıkları gösteriyoruz. Değerli çiftçilerimiz Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak sizlerden bir istirhamım var. Belediye olarak tarımsal kalkınmayla ilgili olarak başlattığımız projelerimizi hayata geçirmek için süreci atlatabilmemiz için desteğinizi bekliyoruz. Bu vesileyle, her türlü zorluğa rağmen, üretmek için fedakarca çaba harcayan Arabanlı çiftçilerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve bölgemizdeki tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Hasan Doğru, Gaziantep, Mayıs, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araban'da çiftçiye tam destek - Son Dakika


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