Araban ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Araban ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor

Araban ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor

GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan doğalgaz hattı çalışmaları Mehmet Gökçek Mahallesinde devam ediyor.

23.08.2024 13:28  Güncelleme: 13:32
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Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan doğalgaz hattı çalışmaları Mehmet Gökçek Mahallesinde devam ediyor.

GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından Araban ilçesinde başlatılan doğalgaz hattı çalışmaları Mehmet Gökçek Mahallesinde devam ettiğini belirtti.

Mahalle Muhtarı Haci İlik, "Araban ilçesi Mehmet Gökçek mahallesi muhtarı olarak mahalleme doğalgaz altyapısı yapılması için yaklaşık iki yıl boyunca çalışma yaptım. Yoğun çalışmalarım sonucunda AK Parti Gaziantep Milletvekillerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere ilçemizdeki yerel siyasilerin de destekleriyle, Mehmet Gökçek Mahallemizde GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Gaziantep Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan altyapı çalışmalarında mahallemizin 3 kilometre olan tüm cadde ve sokaklarında doğalgaz hattı çalışmaları aralıksız sürdürdük. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile yıllardır doğalgaz özlemi çeken mahalle sakinlerimizi 15 güne kadar doğalgaza kavuşturacağız. Emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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