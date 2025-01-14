Araban Kaymakamlığı'ndan Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Açıklaması - Son Dakika
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Araban Kaymakamlığı'ndan Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Açıklaması

Araban Kaymakamlığı\'ndan Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Açıklaması

Gaziantep Araban Kaymakamlığı, orman vasfını yitiren arazilerin kiraya verilmesiyle ilgili sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Kaymakamlık, taleplerin kabul edilmeyeceğini bildirdi ve çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

14.01.2025 14:36  Güncelleme: 14:38
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Gaziantep Araban Kaymakamlığı, orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili sosyal medyada yayılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in talimatı üzerine Körhacıobası ve Dağdancık kırsal mahallelerindeki camilerden anons ile kamuoyuna duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda, "İlçemiz Eskilatıntaş ve Körhacıobası mahallelerinde orman vasfını yitirmiş arazilerinin belediye çalışanları veya yakınlarına kiraya verildiği yönünde iddialar mevcuttur. Adı geçen şahıslar her ne kadar Orman İşletme İl Müdürlüğüne resmi başvuru yapmış olsalar da talepleri kabul edilmeyecektir. Zira konu Kaymakamlığımızca takip edilmiş ve gereken koordinasyon sağlanmak suretiyle hayvancılıkla uğraşan kıymetli hemşerimizin mağduriyetine sebep verecek bir durum engellenmiştir. Kıymetli hemşerimizin içi ferah olsun, her daim devletimiz üreten, emek veren hemşerilerimizin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. İlçe Kaymakamlığı olarak bugün olduğu gibi yarın da Araban'daki çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Araban Kaymakamlığı'ndan Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Açıklaması - Son Dakika

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