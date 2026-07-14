15 Temmuz\'un Miladı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında,"Vatan mevz-u bahis olduğunda asil milletin canı pahasına meydanlara çıkıp omuz omuza, sapasağlam duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladı.

15 Temmuz bizler için; Yeniden uyanışın, Vatan ve millet olmanın, Tankın, topun, uçağın ve diğer modern silahların milletimizin iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğinin miladı olmuştur. Tıpkı Kut'ül Ammare'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatanını ne pahasına olursa olsun korumaya ant içmiş milletimizin; bu uğurda gözünü kırpmadan Gazi ve Şehit olabileceğini göstermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu yaşarken, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP