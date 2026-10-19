Arabanlılar hizmet yetersizliğine tepki gösterdi, Başkan Özdemir\'e çağrı yaptı

Arabanlılar hizmet yetersizliğine tepki gösterdi, Başkan Özdemir'e çağrı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arabanlı vatandaşlar, ilçeye yeterli hizmet götürülmediği gerekçesiyle Araban Belediyesi ve Başkan Mehmet Özdemir'e tepki gösterdi. Temel hizmetlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten vatandaşlar, ilçeye tarım ve sanayi yatırımı yapılmasını istedi.
Arabanlı vatandaşlar Araban belediyesine tepki göstererek "Artık yeter hizmet almak istiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdi.
Arabanlı vatandaşlar, ilçelerine yeterli hizmet götürülmediğini ifade ederek, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e tepki gösterdi. Araban Belediyesi'nin yapması gereken hizmetleri de Büyükşehir belediyesinin yaptığını, araban belediyesinin ise yetersiz kaldığını vurguladı.
Araban ilçesine hizmet gelmesini isteyen vatandaşlar, ilçe belediyesinin hizmette yetersiz kaldığını belirterek, "Altyapı, yol, asfalt, kilitli parke taşı ve su gibi temel hizmetlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. İlçemiz 1957 yılında ilçe statüsü kazandı. köklü bir geçmişe sahiptir. Halk yerel kalkınmanın hızlanması için acilen tarım ve sanayi yatırımları yapılmasını talep ediyor. İlçe belediyesi neden bu kadar pasif kalıyor" dedi.
Arabanlı vatandaşlar, ilçelerinin hak ettiği hizmeti alıp gelişmesini istediklerini belirterek hizmet açığının kapanması ve yatırımların biran önce başlatılıp hızlanması gerektiğini söylediler.
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