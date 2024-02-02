Araç kontrollerinde bozuk parayla kazıma yöntemi yanlış

Araç kontrollerinde bozuk parayla kazıma yapılmasına müsaade edilmemeli
Bozuk parayla kazınarak yapılan kaporta kontrolü araçlara zarar veriyor
Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek:
"Kazımak yerine kullanabileceğimiz birçok yöntem ve metot var"
"Ben kendi şahsi aracım da olsa bu tarz bir şeyi kesinlikle yaptırmam"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, araç kontrollerinde kaportanın bozuk parayla kazınmasının yanlış bir yöntem olduğunu söyleyerek daha doğru alternatif yöntemlerin bulunduğuna dikkat çekti.
Araç sigortalarında veya ikinci el ticaretinde aracın değerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen detaylı kontroller esnasında bazı oto ekspertizlerinin kaporta kontrolünü bozuk parayla kazıyarak gerçekleştirdiği biliniyor. Ustalar arasında en çok kullanılan bozuk parayla kazıma yöntemi ile araç kaportasının belli bir bölümü deforme edilerek boya kontrolü gerçekleştiriliyor. Ancak Eskişehir'de bulunan Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, bu yöntemin çok yanlış olduğunu ve kazımak yerine araca zarar vermeden kullanılabilecek birçok alternatif metot bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı. Boyanın açıldığı yerdeki metalin havayla temas etmesi halinde oksitleneceğinin altını çizen Temizyürek, araç sahiplerinin böyle bir uygulamaya müsaade etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
"Kazımak yerine kullanabileceğimiz birçok yöntem ve metot var"
Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, aracın değişen parçalarının kontrollerinde kaportaya da bakıldığını belirtti. Yoğunlukla parçaların iç kısımlarında dışarıdan görünmeyecek şekilde kazıma işlemi gerçekleştirildiğini ve bu sayede materyal parça yapısının kontrol edildiğini dile getiren Temizyürek, "Bu kontrol tabii ki doğru bir yöntem değil. Sonuç itibariyle araca zarar veriyoruz. Görünmeyen noktada da olsa araçta bir deformasyona sebebiyet veriyor. Araçların marka ve modeline göre değişkenlik göstererek bunu hiçbir zarar vermeden yapabileceğimiz çok farklı yöntemler var. Kapakta olan kısımlara, parça üstündeki seri numaraları ile civata ve menteşe bağlantı noktalarına bakılabilir. Kazımak yerine kullanabileceğimiz birçok yöntem ve metot var. Ama en bilinen ve en temel yöntem, ustaların da en kolayına gelen kazıyarak kontrol etmektir. Kurumsal olan hiçbir firma zaten buna tenezzül etmez, yapmaz. Etkin ve yetkin kişiler de kontrol yapıldığı zaman bu tarz şeylerle karşılaşmanız pek mümkün değil" dedi.
"Ben kendi şahsi aracım da olsa bu tarz bir şeyi kesinlikle yaptırmam"
Kesinlikle böyle bir kontrole müsaade edilmemesi gerektiğinin özellikle altını çizen Temizyürek, "Boyanın dokusunu bozuyorsunuz ve boyanın açıldığı yerdeki metal havayla temas ettiği andan itibaren oksitlenmeye, çürümeye başlayacaktır. Bunlar ufak çizikler olarak gözüküyor ama uzun vadede aracın yapısına ve dokusuna zarar veren durumlar. Bu tarz yaklaşımlara, bu tarz kontrollere müsaade edilmemeli. Bu tarz kontroller araca herhangi bir değer kaybı vermese bile deformasyona neden oluyor. Kısa vadede herhangi bir şey görmezsiniz. Sadece fiziksel bir deformedir. Siz görsel olarak bir bozukluğa sebebiyet verdiğini düşünürsünüz. Daha ilerleyen dönemlerde bu bölgelerden su almasıyla ve havayla temas etmesiyle parçanın ömrü kısalır. Daha erken çürümeler ve deformasyonlar başlar. Zaten metot olarak da doğru değil. Bunun birçok alternatifi var. Onların öğrenilmesi, bu konular hakkında bilgilerin alınması ve ustanın da kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ben kendi şahsi aracım da olsa bu tarz bir şeyi kesinlikle yaptırmam. Bu tarz noktalara giden insanlar da buna müsaade etmemeli" şeklinde konuştu.
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