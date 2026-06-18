Araç Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araç Yangınlarına Dikkat!

Araç Yangınlarına Dikkat!
18.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Barış Ballıkaya, araç yangınlarına karşı bakım ve kontrolün önemini vurguladı.

Yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte son zamanlarda artan araç yangınlara karşı uyarılarda bulunan Makine Mühendisi Umut Barış Ballıkaya, "Otobüs ve ağır vasıta araç yangınlarının en yaygın nedenleri arasında elektrik tesisatı arızaları, motor bölümündeki yağ ve yakıt kaçakları, aşırı ısınan fren sistemleri, alternatör arızaları ve bakımı ihmal edilen mekanik ekipmanlar yer almaktadır. Yolculuk öncesinde ayrılacak 30 dakikalık bir kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir" dedi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok sürücü uzun yolculuklara çıkmaya başladı. Artan sıcaklıklar ve yoğun araç kullanımı ise özellikle bakımı ihmal edilen araçlarda yangın riskini artırdı. Makine Mühendisi Umut Barış Ballıkaya ise araç yangınlarına karşı yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Ballıkaya, "Düzenli bakım, etkin denetim ve doğru teknik uygulamalarla bu risklerin büyük ölçüde önüne geçmek mümkün. Otobüs ve ağır vasıta araç yangınlarının en yaygın nedenleri arasında elektrik tesisatı arızaları, motor bölümündeki yağ ve yakıt kaçakları, aşırı ısınan fren sistemleri, alternatör arızaları ve bakımı ihmal edilen mekanik ekipmanlar yer almaktadır. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle bazı sürücülerin kaçak yakıt kullanımına yöneldiği de bilinmektedir. Halk arasında '10 numara yağ' olarak bilinen ürünlerin kullanılması ve egzoz emisyon sistemlerinin devre dışı bırakılması, motor sıcaklığını artırarak yangın riskini ciddi şekilde yükseltmektedir" diye konuştu.

"Uzun yol öncesi mutlaka kapsamlı bakım yaptırılmalı"

Özellikle yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları ve araçların tam kapasite yolcu ile yük taşıması nedeniyle motor, fren ve elektrik sistemlerinin daha fazla zorlandığını aktaran Ballıkaya, "Uzun süre mola verilmeden kullanılan araçlarda meydana gelen aşırı ısınma, hem mekanik arızalara hem de yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle yalnızca ticari araçlar değil, özel araç sahipleri de uzun yol öncesinde mutlaka kapsamlı bir bakım yaptırmalıdır. Fren sistemleri, lastikler, motor yağı, soğutma suyu, akü, farlar, silecekler ve klima sistemi kontrol edilmeden yola çıkılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Partikül filtresinin yılda en az bir kez temizlenmesi önem taşıyor"

Dizel araçlarda partikül filtresinin zamanla kirlenmesinin ciddi motor arızalarına ve yangınlara neden olabildiğine işaret eden Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Partikül filtresinin yılda en az bir kez temizlenmesi önem taşımaktadır. Sürücülerin yaptığı önemli hatalardan biri de uzun kullanım sonucu aşırı ısınan fren disklerine ve jantlara soğuk su tutmaktır. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Ani sıcaklık değişimleri metallerde çatlak oluşumuna yol açabilir ve ilerleyen süreçte ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir."

"Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yaygınlaştırılmalı"

Sözlerini sürdüren Ballıkaya, "Otobüslerde yangın riskini azaltmak amacıyla motor bölümlerine yerleştirilen otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yaygınlaştırılması artık bir tercih olmaktan çıkarılarak zorunlu hale getirilmelidir. Yangının ilk dakikalarında yapılacak otomatik müdahale, can kayıplarını ve büyük maddi zararları önlemede son derece etkili bir yöntemdir. Ayrıca polis, jandarma, trafik ekipleri, üniversiteler, Makine Mühendisleri Odası, itfaiye teşkilatları, şoför odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle ülke genelinde kapsamlı denetim ve eğitim programları hayata geçirilmelidir" açıklamalarına yer verdi.

"30 dakikalık kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir"

Yol güvenliğinin kontak çevrildiği anda değil, aracın bakımı yapıldığı anda başladığını vurgulayan Ballıkaya, şunları da ekledi:

"Yolculuk öncesinde ayrılacak 30 dakikalık bir kontrol, can kayıplarının önüne geçebilir. Güvenli ulaşım için teknik kurallara uymak, periyodik bakımları aksatmamak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Yan sanayi ve çıkma parça kullanmanın sonuçları çok daha ağır olabilmekte"

Yan sanayi ya da çıkma parça kullanmanın riskine de değinen Ballıkaya, "Artan bakım, yedek parça ve yetkili servis maliyetleri nedeniyle bazı araç sahipleri periyodik kontrolleri geciktirebilmekte veya gerekli parça değişimlerinde yan sanayi ya da çıkma parçalara yönelebilmektedir. Bu tercih ilk etapta ekonomik görünse de ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıpları düşünüldüğünde sonuçları çok daha ağır olabilmektedir" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araç Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:15
Galatasaray’dan Camavinga operasyonu Real Madrid’e servet teklif edecek
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:44:52. #7.12#
SON DAKİKA: Araç Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.