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Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi - Son Dakika

Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi

08.02.2022 10:42

Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Böğrüdelik Yaylası mesire alanına giderek aileleri ile keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar buzlanma nedeniyle ilerleyemedi.

Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Böğrüdelik Yaylası mesire alanına giderek aileleri ile keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar buzlanma nedeniyle ilerleyemedi. Ebeveynler oldukları alanın tadını çıkarırken, çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından vatandaşlar yüksek rakıma sahip alanlara giderek beyaz güzelliğin tadını çıkardı. Gölhisarlı vatandaşlar Böğrüdelik Yaylası'na giderek keyifli anlar yaşamak istedi. Ancak buzlanma nedeniyle araçlar belirli bir noktadan sonra ilerleyemeyince oldukları yerin tadını çıkarttılar. Ebeveynler piknik yaparak doğal güzelliğin tadını çıkarırken, çocuklar ise buzlanan yolda kayarak eğlendiler.

Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi
Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi
Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi

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Gölhisar, Burdur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi - Son Dakika


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