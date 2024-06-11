Arafat Vakfesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Arafat Vakfesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Hac ibadetinin en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacı adaylarına daha konforlu bir ibadet deneyimi sunmak için çadırlarda klima sistemleri ve yatak olan süngerler yerleştirdi. Sağlık hizmetleri ise Arafat bölgesinde kurulan sahra hastanesinde verilecek. Ayrıca hacı adayları, Arafat'ta özel sohbetler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yer aldığı programlarla ruhani bir deneyim yaşayacaklar.

11.06.2024 10:25
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Hac ibadetinin en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için sayılı günler kalırken, 1445 hicri yılında hazırlıklar Zilhicce ayına girerken tamamlandı. Müslümanların büyük buluşması olarak tarif edilen Arafat Vakfesinde, Diyanet organizasyonunda 85 bin Türk hacı adayı 8 numaralı özel yoldan otobüslerle Terviye günü (Cuma) otobüslerle taşınacak. Arafat Vakfesi öncesinde Türk hacılarına tahsis edilen alanda bütün hazırlıklar tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Dairesinin verdiği bilgiye göre, Türk hacı adaylarını Arafat'ta 47 derece sıcaklık altında misafir edecek çadırlarda bu sene büyük klima sistemlerine ek olarak, kapalıyken oturma sedirleri açılınca yatak olan süngerler yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için geçen yıllara göre daha konforlu olarak hazırlıklarını yaptı.

Hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması için faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mekke'de hizmet veren, sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat Vakfesinde en önemli unsurların başında ulaşım geliyor. Cuma günü başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta Türkiye hacılarına ayrılan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının intikallerinde sıkıntı yaşanmaması için otobüslerin ortalama 2,5 tur yapması planlanıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Mekke-i Mükerreme'de, hacı adayları için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının kutsal topraklarda sağladığı sağlık hizmeti çerçevesinde 2024 yılı hac organizasyonunda 60 binden fazla muayene gerçekleştirilirken, sağlık hizmetlerinin Arafat'ta da devam edeceği belirtildi. Buna göre sağlık hizmetleri Arafat bölgesinde kurulan sahra hastanesinde verilecek. Hastanede yatarak tedavi gören hacı adayları da hacı olmaları için ambulanslar ile Arafat'a taşınacaklar.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından özel sohbetler yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle bütün Türk hacılarının çadırlarına ulaştırılacak.

Vakfe duasını öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapacak

Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını Arafat'da kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı dua ile vakfeye duracak.

Akşam ezanından sonra havanın kararması ile Arafat'ı otobüslere binip terk edecek olan hacı adayları 15 kilometre aşağıda Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cemi tehir ederek kılacak olan hacı adayları, taş toplayıp, kafile sorumlusu imam hatiplerin yaptıracağı Müzdelife vakfe duasının ardından şeytan taşlamak için 7 kilometre aşağıda Cemerat bölgesine yürüyecekler.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, kurban kesildiği haberi alındıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye ziyareti

Hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi de ziyaret ediyor.

Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı biliniyor.

Ayrıca Cebel-i Rahme'nin cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Allah'a yalvararak tövbe ettiği ve tövbelerinin kabul edildikten sonra tekrar yer yüzünde buluştukları tepe olduğunu belirtiliyor.

"Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir"

Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç yaptığı açıklamada, "Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi ölmeden önce ölmenin, hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmenin anlamını bulduğu yerdir. Onun için Arafat'ta insan şunu fark ediyor Hayatımızda esas olan şey ne bu dünyada? Hayatımızda gelip geçen şey nedir? Arafat bize bunu fark ettiriyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada esas olan şey paylaşmaktır ve güvendir. Paylaşmak yoksa güven yoksa insan bu dünyada mutlu olamaz" dedi. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arafat Vakfesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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