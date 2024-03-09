Arakanlı Müslümanlara moral veren futbol müsabakası - Son Dakika
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Yerel

Arakanlı Müslümanlara moral veren futbol müsabakası

Kızılay ve TİKA tarafından Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında düzenlenen futbol müsabakası, binlerce kişi tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Müsabakanın ardından kazanan takıma galibiyet kupası takdim edilirken, TİKA'nın verdiği destek takdirle karşılandı.

09.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:38
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Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında futbol müsabakası düzenlendi.

Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçan ve Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlar, Türk Kızılayı ve TİKA tarafından düzenlenen futbol müsabakasıyla moral buldu. Arakanlı Müslümanların oluşturduğu iki takımın karşılaştığı müsabaka, Cox's bazar şehrindeki mülteci kampında yaşayan Arakanlı Müslümanlar tarafından yoğun ilgiliyle takip edildi. Binlerce kişinin izlediği maçta alana sığmayanlar ise tellere ve ağaçlara tırmanarak maçı izlemeye çalıştı. Maçın yapıldığı alanın Türk Bayraklarıyla donatılması da renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakanın ardından kazanan takıma galibiyet kupası takdim edilirken maçı Kızılay ve TİKA yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Bangladeşli yetkili birlikte izledi.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış, mücadeleyi kazanarak şampiyonluğa ulaşan takımı tebrik ederek, Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanların gösterdiği sabır için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, mücadeleyi takip eden RRRC Komiseri Muhammed Mizanur Rahman ise TİKA ve futbol turnuvasına destek olan tüm kuruluşlara minnettarlığını dile getirerek, TİKA'nın vermiş olduğu desteğinin her zaman devam etmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, Kızılay, İnsan Hakları, Dış Politika, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arakanlı Müslümanlara moral veren futbol müsabakası - Son Dakika

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