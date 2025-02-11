Aranan Dolandırıcı İzmir'de Yakalandı

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(İZMİR) - İzmir'de dolandırıcılık suçundan 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suçla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan uygulamalarda, şüphe üzerine durdurulan S.Ö.'adlı şahsın dolandırıcılık suçundan 35 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.