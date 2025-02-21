Aranan Hırsız Kırıkkale\'de Yakalandı

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(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de jandarma ekipleri, 10 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından aranan F.N.'yi (33) yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.