Arapgir Kozluk Çayı 3 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

MALATYA - Zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle Malatya'nın en önemli çekim merkezlerinden birine dönüşen Arapgir üç ayda 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Malatya'nın tek 'sakin şehir' unvanına sahip kentin en önemli çekim merkezlerinden biri olan Arapgir ilçesi zengin tarihi birikimi, doğası, kültürel çeşitliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.

Kültürel ve doğal güzellikleriyle popüler bir tatil noktası olan Arapgir ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatırken, doğal güzelliklerinin en etkileyici olanı Kozluk Çayı- Kayaarası Kanyonu Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen binlerce yerli ve yabancı turistle buluşuyor.

Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kozluk Çayı - Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan Köprüsünde son bulurken, yaz aylarında günü birlik binlerce kişinin ziyaret ettiği 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyon ziyaretçilerine, doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.

"Üç ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladık"

Mayıs ayı sonu itibariyle Kozluk Çayı kamp alanlarındaki insan hareketliliğinin son üç ay içerisinde zirve yaptığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu," Son üç ayda ön tespitlerimizde göre, 50 binin üzerinde insan iki günle, beş gün arasında çadırlarını açarak burada mukim oldular. Buna ilaveten aralarında UMKE bölge kampı, okçuluk ve üç tane gençlik kapları burada gerçekleşti. Bu kamplarla birlikte 10 bin dolayında hareketlilik ortaya çıktı. Eylül ayı itibariyle bağ bozumu ve reyhan hasat şenlikleri etkinliklerimiz olacak bu etkinlikler bölgeye 100 bin insanı çekecektir. Arapgir'in yıl içerisindeki kendiliğinde oluşan insan popülasyonu 6 yıldır 300 binin altına düşmedi. Pandemi ile bu rakım bir milyonun üzerine çıktı bu yıl pandemi yok ekonomik sıkıntılar var. Bu sezon 500 binin üzerinde bir insan hareketliği olacağını umut ediyoruz" dedi.

"Kozluk Çayına hayran kaldım"

Bölgeyi yeni keşfettiklerini belirterek sık sık ziyarete geldiklerini aktaran Ayhan Yiyün "Malatya'nın tüm ilçelerini doğasını gezmeye başlayarak yaklaşık iki yıldır Kozluk Çayını keşfettim. Sırf detoks için gelirim buraya. Bulduğum her boşlukta buraya gelirim özelikle Kozluk çayı boyunca yürümeyi çok seviyorum. Kozluk çayının sona doğru dağa çıkıp kahvemi içmek en büyük keyfim "ifadelerini kullandı.

"Türkiye açısından bulunmaz bir yer"

Aileleriyle birlikte Arapgir'i ziyarete geldiklerini ifade eden Emine Aydıncak ise,"Bugün ailecek Arapgir'e geldik. Arapgir Türkiye açısından bulunmaz bir yer. Kozluk çayını da ziyaret ettik. Her mevsimde özellikle bahar ve yaz aylarında bölgeyi ziyaret etmenizi isterim. Çünkü hem doğa hem de atmosfer açısında olağan üstü bir yer. Tarihi ve kültürel varlıklarıyla görülmeye değer bir yer Arapgir. Arapgir'in görmediğim çok sayıda yeri varmış. Benim gibi çok sayıda kişi olduğunu düşünüyorum ve çıkıp çıkıp buraya gelin diyorum" şeklinde konuştu.

"Arapgir'i yatırım programına aldık"

Turizm amaçlı yatımlar yapmak için Arapgir'de bulunduklarını belirten Cengiz Öncü de, "Arapgir'i yatırım programına aldık. Şuan da iki aşamalı projemiz var. Doğa turizmi açısında aynı zamanda birde ilçe merkezinde yatırımımız var. Oldukça etkileyeceği bir atmosfer var. Özellikle Serge ilham merkezi bölgesindeki oksijenin seviyesinin çok yüksek oluşu insan sağlığı açısından müthiş bir olanak var. Tarih, doğa ve sağlık iç içe olan bir bölge. Ne yazık ki ülke genelinde bilinmiyor" diye konuştu.