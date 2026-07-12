Aras EDAŞ\'tan Güvenlik Uyarısı

Aras EDAŞ, enerji altyapısına yakın bölgelerde gerçekleştirilen tüm çalışma ve faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini belirterek, kurumları, yüklenici firmaları ve tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji nakil hatları çevresinde yürütülen altyapı, kazı, bakım ve benzeri çalışmalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının ciddi iş kazalarına, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabileceği vurgulandı. Bu nedenle, çalışma alanlarında elektrik hatlarına yaklaşım mesafelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde korunmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, planlı enerji kesintisi gerektiren çalışmalar öncesinde ilgili kurum ve kuruluşların şirketle koordinasyon kurarak gerekli izin süreçlerini tamamlamalarının zorunlu olduğunu belirtti. Akbaş, "Bölge genelinde yürütülen tüm çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde planlanması, hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce yapılacak doğru planlama, olası risklerin önüne geçilmesinde kritik rol oynamaktadır." dedi.

Coğrafi şartlar nedeniyle doğrudan açık havaya ve doğaya maruz kaldıklarından çevresel faktörlerin etkisiyle salınım yapabileceğine dikkat çekilerek, güvenlik mesafelerinin belirlenmesinde bu durumun mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Güvenli çalışma mesafesinin sağlanamadığı durumlarda ise hattın geçici olarak enerjisiz bırakılması için Aras EDAŞ ile önceden koordinasyon kurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Aras EDAŞ, güvenli ve kesintisiz enerji arzının sürdürülebilmesi için tüm kurumların, yüklenici firmaların ve tüketicilerin gerekli tedbirleri almasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Tedbir hayat kurtarır" mesajını yineledi. - ERZURUM