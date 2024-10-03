Aras Elektrik'ten Sıfır Atık Belgesi - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Sıfır Atık Belgesi

Aras Elektrik\'ten Sıfır Atık Belgesi

Aras EDAŞ, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında 'Sıfır Atık Belgesi'ni alarak önemli bir adım attı.

03.10.2024 13:25
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Aras Elektrik, sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli bir adım daha atarak "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı. Bu belge, şirketin çevresel sürdürülebilirlik alanında attığı adımların gelecek nesiller için daha temiz bir çevre oluşturma çabalarını destekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarda bulunan Aras EDAŞ, sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini de göstermiş oldu. "Yaşanabilir Bir Dünya için Sıfır Atık" sloganıyla yola çıkan; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini amaçlayan; atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aras EDAŞ'a "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Aldığı bu belgeyle kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki hassasiyetini kanıtlayan Aras EDAŞ, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sektörde öncü olmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevre dostu uygulamalarıyla büyük bir başarıya daha imza atarak "Sıfır Atık Belgesi" alan Aras EDAŞ'ın bu önemli başarısı, insana, doğaya ve doğal kaynakların kullanımına gösterdiği titiz çalışmaların bir sonucu. Şirket, atık yönetimi, geri dönüşüm ve kaynak verimliliği gibi konularda çevre dostu uygulamaları ön planda tutuyor.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetiminin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirten Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Daha temiz bir dünya için çalışmak hepimizin görevi. Bu açıdan sıfır atık çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Atıkların boyutlarını göz önüne aldığımızda da özellikle kurum/kuruluşlara büyük sorumluluk düştüğünün farkındayız. Biz de Aras EDAŞ olarak, Sıfır Atık projesi ile geri dönüşüm ve yeniden kazanım çalışmalarıyla Şirketimizde bir kültür oluşturduk. Almış olduğumuz bu Sıfır Atık Belgesi, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir stratejilerimiz için bize ayrı bir motivasyon kaynağı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması ve atıkların minimuma indirilmesi gibi konulara öncelik verdilerini dile getiren Akbaş: "Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyoruz. Bu çerçevede, atık ayrıştırma, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve çevre dostu projelerle hem topluma hem de çevreye katkıda bulunuyoruz. Sıfır Atık Belgesi'ni alarak Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejilerinin başarısını ve çevresel sorumluluk bilincini pekiştirmiş olduk. Bu tür adımlar, sadece bugünü değil, geleceği de koruma altına alarak çevresel sürdürülebilirliği güçlendiren adımlardır. Daha temiz bir dünya için atılan her adım, büyük bir fark oluşturur düşüncesindeyiz." dedi.

"Sıfır Atık Belgesi" atık yönetimi sürecinin doğru şekilde yürütülmesi, geri dönüşüm uygulamalarının etkin kullanılması ve kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi gibi kriterlere dayanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten Sıfır Atık Belgesi - Son Dakika

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