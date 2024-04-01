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Aras ve Köksal seçim zaferini kutladı

MUĞLA - CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.

Kutlama programında konuşan Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal, "Bizler bu yola çıkarken bu hayali ben sizler ile birlikte kurdum. Sizin gücünüz ile sizin desteğiniz ile Başkan adayı oldum ve yine sizin gücünüz ile sizin desteğiniz ile bugün Muğla'mızın il kadın Belediye Başkanı oldum" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, " Bodrum'dan, Dalaman'ımızdan, Köyceğiz'imizden, Datça'mızdan, Fethiye'den, Kavaklıdere'den, Marmaris'ten, Menteşe'den, Milas'tan, Ortaca'dan, Seydikemer'den, Ula'dan, Yatağan'dan gelen ve bizleri ekranları başında takip eden heyecanımıza ortak olan Muğla'mızın güzel insanları hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muğla Cumhuriyet Halk Partisi il örgütümüzün kıymetli neferleri, değerli çalışma arkadaşlarım hepinizi şükranla ve sevgiyle kucaklıyorum. Arkamızda 100 yıllık güç, 100 yıllık birikim, 100 yıllık deneyim var. Yanımızda da umut, sevgi ve emek var. Önümüzde bağımsız ve yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizindir, bu zafer tüm Muğla'mızın ortak çabasının ve emeğinin neticesidir" dedi.