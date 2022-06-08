Ardahan Belediyesi, hayvanlar için sıvat üretti

Ardahan'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları gidermek adına çözümler üreten Belediye Başkanı Faruk Demir, hayvan sahiplerini sevindiren önemli bir projeye daha imza attı. Meralarda otlayan hayvanların susuz kalmaması amacıyla belediye atölyelerinde dayanıklı malzemelerden üretilen içme suyu tekneleri (SIVAT) ilk olarak Halil Efendi Mahallesi yaylasında üreticilerin hizmetine sunuldu. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki atölyelerde hayvanlar için özel olarak imal edilen içme suyu tekneleri (SIVAT) ihtiyaç duyulan yerlere kurulmaya başlandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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