Ardahan Belediyesi, Ücretsiz Cenaze Hizmetleriyle Vatandaşlara Destek Oluyor

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Ardahan Belediyesi, ücretsiz cenaze hizmetleri ile vatandaşlara en acı gününde büyük destek oluyor.

Ardahan Belediyesi'nin öncülüğünde, il genelinde faaliyete geçen her mahallede bulunan taziye evleri, vatandaşların acılarını paylaşma amacıyla hizmete girdi. Hayatını kaybeden vatandaşların tüm cenaze işlemlerini üstlenen Ardahan Belediyesi, bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatlarıyla yakınlarını kaybeden ailelere ilk gün yemek servisi yaparak taziye sahiplerini zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Yemek ikramında da bulunarak vatandaşların acılı günlerinde kendilerine destek olduklarını hissettiren Ardahan Belediyesi sıkıntılarının azalmasına katkıda bulunuyor.

Başkan Demir, "Mahallelerimizdeki taziye evlerimiz hazır, vatandaşlarımızın hizmetinde. Vefat sonrası, vefat edenlerin yakınları çok zor zamanlar geçiriyor. Aile üyeleri yıpranmış oluyor. Bu süreçte yemek hazırlama telaşına düşmesinler diye, taziye evinde ki ilk gün yemeğini Ardahan Belediyesi olarak biz üstlenmeye karar verdik. Ardahan belediyesi olarak biz hizmet odaklı, insan odaklı çalışıyoruz, bu bizim halkımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimiz ilk icraatımız değil, son da olmayacak" dedi. - ARDAHAN