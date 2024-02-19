Ardahan Çıldır ilçesinde geleneksel kaz gecesi düzenlendi

Ardahan ili Çıldır ilçesi Kültür ve Dayanışma Derneğinin geleneksel kaz gecesi, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Rozetini hiçbir zaman göğsünden çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak; kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birleşerek ve paylaşarak herkese eşit hizmet götürdük. Bizi farklı sebeplerle bölmek, ayrıştırmak isteyenlere karşı birlikte olma, karşı çıkma zamanıdır" dedi.
Çıldır ilçesi Kültür ve Dayanışma Derneğinin geleneksel kaz gecesi, Bayraklı Havuz Düğün Salonunda yapıldı. Etkinliğe; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Ardahan ili Çıldır İlçesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Akçay ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Programda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Rozetini göğsünden çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmeyi boynumun borcu bildim. Siyasi ayrıştırmalarla insanları alevi-sünni diye bölen, bunun karşısında siyasal ikballerini garantiye almak için çaba sarf edenlerden hesap sormak lazım. Sofrasındaki ekmeği aynı olan, işiyle, çocuklarıyla, hayatla ilgili derdi tasası aynı olan insanları bu kimlikler üzerinden birbirine düşürmek siyasi alçaklıktır. Bizi farklı sebeplerle bölmek, ayrıştırmak isteyenlere karşı birlikte olma, karşı çıkma zamanıdır" dedi.
Ardahan ili Çıldır ilçesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Akçay da, "Birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve dayanışmamızı artırmak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı ileri seviyelere taşımak zorundayız. Her zaman beraber olacağız ve dayanışmamızı büyüteceğiz" diye konuştu. - İZMİR
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