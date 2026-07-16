Ardahan'da 15 Temmuz programında kahramanlık türküleriyle duygu dolu anma - Son Dakika
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Ardahan'da 15 Temmuz programında kahramanlık türküleriyle duygu dolu anma

Ardahan\'da 15 Temmuz programında kahramanlık türküleriyle duygu dolu anma
16.07.2026 16:51
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Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde, şehitler ve gaziler dualar ve özel konserle anıldı. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokolün katıldığı programda akademisyenlerin seslendirdiği kahramanlık türküleri büyük beğeni topladı.

IHAAW110904-HMN/16-07-2026

- Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kahramanlık türküleri yankılandı

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Ardahan Valiliği himayelerinde duygu dolu ve görkemli bir anma programı gerçekleştirildi.

Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatan savunmasında canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz dualarla ve özel bir konser programıyla anıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran yüzlerce Ardahanlı ile başta Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli olmak üzere il protokolü, askeri ve mülki erkan tek yürek olarak demokrasi nöbetini ve milli birlik ruhunu bir kez daha gururla yaşattı.

Gecenin en çok ilgi gören ve duygu dolu anlarına sahne olan bölümü ise Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği öğretim elemanlarının sahne aldığı özel anma konseri oldu. Günün anlam ve önemine yakışır kahramanlık türküleri ve vatan sevgisini yansıtan seçkin eserlerin seslendirildiği dinletide Öğr. Gör. Halil İbrahim Köroğlu solist olarak sahne alırken; Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akdağoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özavcı, Öğr. Gör. Okan Yanar, Öğr. Gör. Süleyman Tuncer, Öğr. Gör. Hayrettin Öncü Kılıç, Öğr. Gör. Mustafa Oflaz ve Öğr. Gör. İkranur Süral ise sazende görevi ile eşlik ederek dinleyicilere hem hüzünlü hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, milli birliğin sanatla harmanlandığı bu anlamlı dinletiden ötürü sahne alan tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletirken, anma programı 15 Temmuz ruhunun ilk günkü gibi taze ve diri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

(OY-AT-Y)

16.07.2026 11: 09: 47 TSI

NNNN - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ardahan Valiliği, Demokrasi, 15 Temmuz, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da 15 Temmuz programında kahramanlık türküleriyle duygu dolu anma - Son Dakika

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