Ardahan\'da 3 İlçe Temsilcisi Atandı

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Ardahan ilinde 3 ilçe Temsilciliğinin atanması tamamlandı.

TÜGVA Ardahan İl Başkanı Osman Yıldız Yapmış olduğu açıklamada. " ilimizde göreve geldikten sonra ilçe teşkilatlarını kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte Çıldır, Hanak ve Göle ilçe teşkilatlarımızı kurduk. Kısa zaman içerisinde Damal ve Posof temsilcilerimizi de atayacağız. Ardahan genelin de Türkiye Gençlik Vakfı'nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktararak, Vakfımızın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek ve ilgili projeleri hazırlayarak il ve ilçelerimizde temsilcilerimizle birlikte hayata geçirmeyi amaçlamaktayız.Bu bilinçle Çıldır ilçemize A.Rıdvan Vural, Hanak İlçemize Doğukan Tapari ve Göle İlçemize de Yusuf İslam Gümüş kardeşimiz görevlendirildik. İlimize, ilçelerimize, temsilcilerimize ve bölge gençliğimize hayırlı olsun"dedi. - ARDAHAN