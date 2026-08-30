Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Ardahan'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada jandarma komandolar yürüyüş ve tüfekli gösteri sundu. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin ardından resmi geçit yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Ardahan'da da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları Ardahan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Ardahan Belediyesince valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Ömer Hilmi Yamlı ve il protokolü valilik makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı Kongre Caddesi'nde devam etti.

Kutlamalar kapsamında jandarma komandolar yürüyüş yapıp tüfekli gösteri sundu. Ardından Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile şiirlerin okunması törene renk kattı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Ahmet Çakır, bugünün tarihte önemine değinerek, kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade edip, "Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 yılında kazandığımız büyük zaferin 104'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte aza rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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